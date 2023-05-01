陳健安《創作者的派對》獲亞洲最佳MV獎　On仔：沒白費4個月操肌

▲ 陳健安迎來第一個國際大獎。

陳健安的《創作者的派對》MV獲得布拉格音樂錄像頒獎禮（Prague Music Video Awards 2022/23 Spring Edition）的 「Best Asian Music Video」（亞洲最佳MV）！這是他人生首個國際音樂獎項，感謝大會和MV創作團隊，他坦言為了在MV中扮「神像」，接近4個月節食和操練肌肉，辛苦都值得。

陳健安興奮地宣布好消息：「呢個係我入行第一次，亦係人生第一個國際獎項，超級開心。感謝《創作者的派對》MV台前幕後，尤其創作團隊『叁沾百角』試咗好多技術，加上場景設計、化妝、髮型都花咗好多心思，我自己都用三、四個月去做gym操練，希望有『神像』效果嘅外型。」

▲ 《創作者的派對》

雖然MV點擊數字一般，但陳健安希望藉著今次得獎，讓更多人留意。他說：「好開心今次得獎，MV團隊嘅努力獲得肯定，希望香港可以有多啲MV嘅獎項，讓更多團隊得到鼓勵。香港有好多好MV值得支持，希望大家多留意、留comment（評語），對創作者係好好嘅鼓勵。」

「有好多創作人，或者拍MV嘅人，其實唔係賺到啲咩錢，得到呢啲肯定，鼓勵佢哋多啲創作，大家就可以睇到更多好作品，讓做創作嘅人繼續有團火去做。」

陳健安笑言《創作者的派對》MV導演辛苦到「爆肝」，說：「導演不眠不休地拍攝和剪片，今次MV真係好多心機位，例如片尾部份將音樂加速，而一般以定格列出幕後名單，但我哋就用咗滾動式字幕，增加電影感。另外，創作咗一個外星人『螢螢』坐喺太空船。就連歌詞字幕用外星文表達，呢啲符號圖像係配合歌詞，好似古老甲骨文。」最後他再次多謝喜歡這MV的人，以及大會頒獎給他們。