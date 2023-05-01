【腸病毒】爸爸「包底」1歲半女兒吃剩麵包　四肢爆紅疹染腸病毒

▲ 爸爸「包底」1歲半女兒吃剩麵包，四肢爆紅疹染腸病毒。

家長總會慣性吃完小朋友吃剩的食物，但正值腸病毒高峰期，千萬不要有此「包底」習慣。

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台灣家庭醫生林智葳近日在Facebook專頁分享個案，表示有一名爸爸前來門診，原因是他為了不浪費，吃完1歲半女兒吃剩的麵包後，四肢長滿又痛又癢的紅疹。另外，林醫生還遇到一名4歲男孩，因不滿2歲的弟弟偷喝自己水壺中的水，而報復性地又搶喝對方水壺中的水，結果過幾天，兩兄弟就一起發燒。

林醫生直呼：

請大家不要這麽愛吃別人（小孩、家人、朋友、愛人、同事）吃過的東西好嗎？承平時期這叫不浪費，現在各種病毒都大流行的時期，叫做試蠱！

有不少網民在醫生帖文下留言，表示自己也有這種不好的衛生習慣；甚至一些成年人之間也存在吃剩口水的情況：「照顧確診七歲女兒的老爸， 反射性的把女兒吃不完的蒸蛋吃掉，吃完才想到好像哪裡不太對，這個老爸就是我」、「我也吃過小孩的東西中過腸病毒」、「有一個高層主管常常食物吃一口不喜歡就直接塞給別人吃，有夠不衛生」。

有網民指出，即使不在疫情期間，維持使用公筷母匙還是比較好的習慣。醫生也提醒應避免共食，減低在病毒流行期間交叉感染的風險。

腸病毒感染在幼童中較常見

根據香港衞生署網站資料，腸病毒71型（EV71）是引致手足口病的病原體之一，在夏天及初秋時分較大機會感染。EV71型感染在幼童中較為常見，病發時通常首先出現發燒、食慾不振、疲倦等病徵，可引致較嚴重的情況，包括病毒性腦膜炎、腦炎、類小兒麻痺症癱瘓等。

EV71型感染主要透過接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水疱等傳播。要有效預防感染，小朋友應保持良好的個人及環境衞生，包括保持雙手清潔、不用與他人共用毛巾等。

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責任編輯：羅嘉欣