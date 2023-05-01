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【黃Viu韓劇】再演人氣主播　金東旭偕秦基周穿越查案相愛

娛樂 18:26 2023/05/01

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熱門 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

原創奇幻愛情韓劇《偶然遇見的你》於5月1日首播。

韓國實力男星金東旭與「男神收割機」秦基周攜手主演的Viu Original原創奇幻愛情韓劇《偶然遇見的你》於5月1日起逢星期一、二晚上10時在「黃Viu」播出。

這齣愛情穿越劇，講述男女主角被囚禁在1987年，兩人有着找出過去連續殺人事件真兇的相同目標，於是結伴展開一段奇幻又美麗的時間旅程。

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藉時空旅行查案

由人氣古裝韓劇《綠豆傳》創作班底聯手打造的《偶然遇見的你》，故事圍繞一對被困在1987年的男女。

新聞主播尹海俊（金東旭飾）和想要阻止父母結婚的出版社編輯白允英（秦基周飾）在過去相遇，有著各自故事和目的的二人，發現彼此都被纏繞在同一條命運線上，兩人因結伴找尋真相而相愛。

劇中，飾演人氣主播的金東旭與上班族秦基周的相處甚有火花。

過去金東旭曾於《那個男人的記憶法》扮演人氣主播李政勳，當時便有不少觀眾大讚他口齒清晰且聲線溫柔，甚有大將之風。

今次他在《偶然遇見的你》中飾演的尹海俊不僅是最年輕黃金時段新聞主播，亦是才貌雙全的暖男，而秦基周所飾演的白允英則是一名平凡的上班族，某天因為工作壓力而將怒氣宣洩在媽媽身上，後悔不已的她意外穿越到1987年，還遇上了年輕的母親。

男女主角被囚禁在1987 年，齊齊展開奇幻又浪漫的時空旅程。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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