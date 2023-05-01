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【望子成龍】「劉」父為仔改名竟取呢兩個字 兒子尷尬40年嘆：沒能如您所願

休閒消費 15:56 2023/05/01

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唔怕生壞命，最怕改錯名！父母為子女改名要諗過度過，否則令子女在成長過程中，經常成為別人的笑柄，弱小心靈難免創傷。最近有一名男子在小紅書以「感謝爸媽取的名字」發文，指父母替其改的名字雖沒有重名，但「確實尷尬將近40年」，又嘆「沒能如您（父母）所願，取名字需謹慎」。原來，姓劉的男子被父親改名「常委」，令現實並非做「常務委員會領導(簡稱常委)」的他十分尷尬。

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【童學園】媽媽坐輪椅深明出入不便之苦　退休校長揸無障礙的士助人為樂

劉姓男子將身份證上載到網上，頭像、出生、地址及號碼就抺掉，只留姓名、性別及民族，而這名漢族男子的名字叫「劉常委」，難怪他說「確實尷尬將近40年」，因為內地內地一般稱領導班子為委，這個名字可謂太霸氣了。而他亦自嘆有負父母期望，希望其他望子成龍的父母引以為鑑︰「沒能如您（父母）所願，取名字需謹慎」。

他說因為「劉常委」這名字尷尬近40年。

帖文一出，不少網民留言指這名字太霸氣︰「口氣太大，不適合考公（公務員）」、「你不當個局長，書記什麼的，對不起父母的期望」；也有網民笑指，「別難過，我高中同學李世民和李治現在過得也很好」、「等你出了社會，人家只會喊你小劉老劉」，不過也有人安慰他「至少沒有重名，也算是好事一件啊！」。

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