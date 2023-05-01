【升呢做老闆】鄧月平否認愈搬愈富貴　Larine：驚俾人劏到阿媽都唔認得

近日有報道指鄧月平（Larine）吸金有道，參加ViuTV節目《美選D.n.A》的的鄧月平被指愈搬愈富貴，現居於複式獨立屋，不但擁有開揚景觀，更有放滿手袋及衣物的私家衣帽間。

不過鄧月平發文回應報道，否認居住於複式獨立屋，並叫大家不要誤會她。

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鄧月平每年搬屋

鄧月平於IG限時動態撰文，寫道：

😂😂😂 各位嘅記者朋友高抬貴手 我依家住緊嗰度唔係複式 新聞入邊嘅相片某部分亦都唔係我住嘅地方

大家唔好誤會 我之前慣性係每年搬一次屋 所以如果將每一間屋相都合併埋嘅話 望落應該唔止一間複式

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鄧月平怕被誤會

她解釋成為獨立藝人的原因，

我唔想俾人覺得有錢

依家自己做自己工作室，平平穩穩打個和，都係希

望唔受一般娛樂公司規管下同d志同道合或者素人朋

友做啲另類d既作品，自由d既作品，一陣有啲咩誤

會。

出去搵人拍野，我驚俾人劏到阿媽都唔認得