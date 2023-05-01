【母親節2023】11大高質抵食餐廳母親節套餐推介　傳統中菜+西餐+居酒屋+地中海菜

▲ 多間餐廳推出母親節期間套餐。(圖片由品牌提供)

母親節一家人齊聚一堂，食大餐是個不錯選擇。TOPick為你推介以下高質餐廳，齊集各國菜式、精緻裝潢、靚風景等，總有一款合媽媽心意。

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1) LPM Restaurant & Bar

▲ LPM Restaurant & Bar經典反烤蘋果批配法式酸忌廉雪糕。(圖片由品牌提供)

法式地中海餐廳兼酒吧LPM Restaurant & Bar將於5月14日的粉紅香檳早午餐「La Vie en Rosé」及晚餐時段推出特別菜式，當中包括經典反烤蘋果批配法式酸忌廉雪糕、皇帝蟹魚子醬意大利飯等。

地址：LPM Restaurant & Bar, 中環士丹利街23-29號H Queen’s UG 1號舖

查詢及預訂: 2887 1113或電郵至info@lpmhongkong.com

2) 犇道

▲ 犇道漁人碼頭海鮮桶套裝。(圖片由品牌提供)

河畔景觀餐廳「犇道」母親節節日套餐，5道菜套餐(4-5 人份)「漁人碼頭海鮮桶套裝」($1688 起)及「雙斧頭扒套餐」($1588 起)，連同餐湯及頭盤，再選擇鮮帶子龍蝦汁手工意粉或松葉蟹甲羅燒蟹肉粗管粉。

如果2人慶祝則可選擇混血皇子烤羊2人套餐(HK$438起)歎寶雲酥烤羊架及泰式烤牛肉，或味遊海陸空2人套餐(HK$588起) 一次過歎鐵板珍寶大頭蝦、廚師發辦精選部位牛扒及黑醋醬香煎鴨胸。

地址:屯門業旺路 101 號弦海地下 G01B 號舖

查詢及預訂: +852 5622 1370

3) Zuma

▲ Zuma母親節期間限定早午餐。(圖片由品牌提供)

中環時尚日式居酒屋，母親節期間限定早午餐（每位HKS 1,088元起）包括：火炙薄切和牛、岩蝦野菜天婦羅、銀鱈魚西京燒、炭燒Ａ4宮崎和牛西冷等。另有，食用花造型裝飾的新鮮士多啤梨醬紐約芝士蛋糕。

地址: 香港中環皇后大道中15號置地廣場5及6樓

查詢及預訂: 3657 6388

4) FORTNUM & MASON

▲ FORTNUM & MASON下午茶。(圖片由品牌提供)

加冕限定經典下午茶(每位HK$ 588起)，菜單靈感來自於英國國王查理斯三世對當造食材、英國本地農作物及傳統耕作。包括：伯爵茶佛手柑慕斯、軟心朱古力配覆盆子果凍、櫻桃慕斯和奶油接骨木花撻等。

地址: 尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 地下002&122號舖

訂座: 3916 8100

5) Cafe Bau

▲ Cafe Bau套餐。(圖片由品牌提供)

由最近榮獲雙料米芝蓮星級廚師「廚魔」梁經倫Chef Alvin Leung帶領，主打farm-to-table餐飲概念及本地食材，提供三道菜精選套餐（每位$650）或八道菜嚐味套餐（每位$998）。

地址: 香港灣仔莊士敦道60號 J Residence 1樓平台 8號舖

訂座: 2126 7212/ 網上預約

6) FRANCIS West

▲ FRANCIS West。(圖片由品牌提供)

主打北非馬格里布地區（Maghreb）的獨特香料與煙燻風味，全新菜式包括突尼西亞香烤蔬菜沙律、貴妃蟹配辣魚湯，羊肉香腸（Lamb Merguez）及由地中海沿岸地區頂級醇厚佳釀等。

地址: 中環卑利街 42 & 44 號中發大廈地下

訂座: 9039 0969 (WhatsApp) / 網上預約

7) MOON THAI

▲ MOON THAI。(圖片由品牌提供)

食材大部分由泰國直送，由前泰皇御廚團隊的泰籍總廚主理。當中米芝蓮指南推介蘇梅火辣海龍 Koong; 得獎泰菜焗豬頸肉粉絲煲;泰滋味下午茶($298/2人)包括: 泰式生蝦、串燒、糕點等。

地址: 上環蘇杭街 83 號 2 樓

訂座: 2851 1288、5164 8179

8) 香港會議展覽中心

▲ 香港會議展覽中心薈景自助餐。(圖片由品牌提供)

中庭「頌親宴」及「感恩宴」精選套餐，嚴選花膠、松茸、螺頭等食材，以傳統中式手法烹調。當中包括: 黑松露腐皮卷、蠔皇六頭鮑魚扣柚皮等。套餐於午市及晚市堂食供應，定價由每席港幣 3,360 元起（供6位用）及港幣6,720 元起 （供12 位用）。

供應日期及時間：2023年5月5至14日

訂座：2582 7332 / WhatsApp 9212 3087 / 網址

薈景假日自助午餐

重點推介廚師秘製「燒牛柳拼鮑魚威靈頓」及「燒腩仔配刈包」，另有即叫即煮青口、豐富海鮮凍盤、玩味十足的威靈頓甜品（脆皮卷蛋糕）等。

日期及時間：5月13日及14日

價錢: HK$358起

「環球海鮮滋味盛薈」自助晚餐

除冰鎮海鮮外，更有多款國際美食如「黑蒜泥燒特級牛肋肉」、「蒜香芝士焗琵琶蝦」等，以及精緻母親節甜品。

於推廣期間，每位媽媽更會獲得限定驚喜小蛋糕一個；亦可免費任飲指紅白餐酒、啤酒、橙汁及汽水。

於5月9日或之前預訂母親節（5月14日）自助午餐及自助晚餐，可享9折早鳥優惠，6歲或以下小童免費。

日期及時間：5月13日及14日

價錢: HK$488起

地址: 灣仔港灣道1號香港會議展覽中心1樓

訂座：2582 7250/WhatsApp 6020 3235/ 網址

9) 澐 · NUVA

▲ 澐 · NUVA香辣盛筵。(圖片由品牌提供)

「香辣盛筵」(HK$788起)以辣椒提升食材原有風味，精選多款海鮮和肉類，打造多款令人齒頰留香的香辣菜式。當中包括: 青花椒蟶子皇、松茸蹄筋燉螺頭、高粱火焰大虎蝦等。

地址: 香港大嶼山香港國際機場亞洲國際博覽館2樓

訂座及查詢: 3606 8818

10) 千両

▲ 千両「18周年限定餐目」。(圖片由品牌提供)

「18周年限定餐目」分兩個階段供應，每周從日本不同縣份嚴選一種優質活蠔，第一階段有佐賀縣有明活蠔、德島縣德島活蠔、大分縣大入島活蠔等; 第二階段有清酒蒸燒生蠔。

地址: 千両全線分店供應

11) Aqua Restaurant Group

▲ The Dispensary Sketch Tea Box寶盒。(圖片由品牌提供)

位於大館的雞尾酒酒廊The Dispensary，與Paul Lafayet 呈獻「Sketch Tea Box」下午茶。菜單美食中式點心、傳統意大利三文治、Paul Lafayet焦糖燉蛋、經典提子英式鬆餅等，更可配搭一小時自由暢飲氣泡酒套餐或頂級香檳。大家更可以自行在盒中鏡子畫圖寫字，設計屬於自己的茶盒。

於母親節當天，每位媽媽均會免費獲贈玫瑰花一枝，而餐廳亦可代你在盒子鏡中寫上答謝母親的專屬感言。

日期及時間：5月4日及28日

價錢: HK$298起

地址: 中環荷李活道 10 號中區警署總部大樓「大館」

訂座或查詢：2848 3000

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責任編緝：張懿慧