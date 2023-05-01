【心路歷程】爸爸沉默寡言媽媽總是囉嗦　為人父母後才明白背後苦衷

▲ 劉偉恒為人父後才明白爸媽當年的苦衷。（《過時‧過節》劇照）

早前應邀參加一個演講比賽的頒獎禮，其中一個演講題目為「當我成為父母，我會教導子女……」參賽的中小學生，需要自己撰稿，然後在鏡頭前道出他們認為父母的應有態度。

不談學生的演講水準，反而想談談他們的演講內容。

有學生「建議」爸爸媽媽應該盡量體諒子女、不要催谷他們；又有學生「指導」父母應如何協助他們成長，不少內容也令我為之側目。

最新影片︰

我成長的年代，市面上極少資訊談到該如何教導或培育子女，父母們一心做好「搵食」及「有瓦遮頭」等本份。記憶中，我從來沒有聽過父母是用甚麼「理念」去栽培我們，只求我們健康快樂長大、有書讀，便算盡了責任；至於子女當然無權去「指導」父母應該如何養育他們。

只想說，生命是一個奇妙的循環，子女總是不明白父母所顧慮和所想的，正如當日我對父母也有很多問號，甚至誤解。但當做了孩子的父親後，便慢慢體會到，當時爸爸媽媽的狀況—我以為爸爸沉默寡言，其實是他工作壓力大，他不想將情緒帶回家，亦不想孩子憂慮，所以變成「有口難言」；覺得媽媽很囉嗦，其實她是一番苦心去勸戒，既然兒子不能鬧，又不能阻止，惟有用叮嚀這一招吧！

有誰想被子女覺得煩厭？有誰不想與子女多點溝通？背後的苦衷，或許要真的到為人父母才能明白。所以，一向很鼓勵朋友生兒育女，因為只有經歷過，才能真正明白父母的心路歷程。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「「你」想父母……」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！︰https://bit.ly/3FSyDTu