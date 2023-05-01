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林宥嘉尾場跟林家謙合唱廣東歌　Yoga讚柳應廷具大將之風

娛樂 15:12 2023/05/01

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雙林合唱。

林宥嘉《idol 2023世界巡迴演唱會》香港站昨晚（30日）在紅館順利完成三晚演出，獲不少圈中朋友捧場，包括Collar成員Winka、Sumling、黃妍、鄧小巧、Jeffrey及馬天佑。前晚捧場包括MIRROR成員柳應廷和李駿傑Jeremy、超級粉絲阿Jer更獲Yoga即興邀請合唱，分別在台上及台下合唱《眼色》，掀起現場熾熱氣氛。

尾場於邀請林家謙擔任演出嘉賓，林家謙為Yoga 彈琴兼合唱《瑪利晚安了》及《飛》，而林家謙在台上第一件事竟然是替Yoga解開外衣鈕，場面爆笑。

林家謙除了為Yoga寫廣東歌《壞與更壞》，還寫了一首《瑪利晚安了》，也是《脆弱一分鐘》的廣東版，此版本並未推出，Yoga指如果推出將會一首hit歌，Yoga即場與林家謙擁道謝，家謙開心做出V字勝利手勢。

尾場合唱。

是晚兩人首次演繹《瑪利晚安了》，讓大家聽出耳油，掌聲雷動。Yoga大讚家謙MM7，好正又Humble，首次開個唱便開了7場。
林家謙為答謝Yoga上年以視像形式為其紅館騷擔任嘉賓，多謝給他鼓勵，所以今次安排一份別出心裁的朱古力做回禮，林家謙說：「朱古力（取其諧音）代表鼓勵鼓勵、朱（祝）福你....」

Yoga讚家謙是個溫柔的人，提到家謙曾經出現在時裝周的畫面，家謙極力制止Yoga再說，場面搞笑。Yog實讚家謙溫柔之餘，又能與Tyson Yoshi演出HipHop，還笑言若然今天二人HipHop一番，Yoga可藉此脫掉外衣，騷一騷肌肉。

完成encore還節，尾場觀眾不捨離去，Yoga便再回到台上獻唱答謝，完騷後他分享說：「唔想主辦單位被罰錢，但主辦講可以去唱，希望歌迷開心。香港歌迷好正，歡呼聲好大，大到聽不到音樂。」

對於第二場演出與Jer的對唱，Yoga說：「Jer工作人員問有冇機會可合作？今次係好timing，事前我講Jer一定要看到最後，冇預先同佢講，唔想佢有壓力。我有聽過佢唱歌，佢好powerful，有大將之風。」

Yoga回想偶像陳奕迅曾經跟他對唱一句，已令他非常高興，所以知道Jer視他為偶像，想做開心的事情，對於得悉Jer即將籌劃演唱會，Yoga預先為開大門說：「你可以邀請我，希望演出順利！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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