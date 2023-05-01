【賭場風雲】內地賭客疑因輸錢大鬧澳門賭場　擲凳互毆MMA被捕

▲ 一名黑衣男子與一名綠衣男子以椅子互毆。

澳門一間賭場疑有賭客現場上演MMA。今日（1日）網上流傳一段片段，片中有多名男子在賭場內鬥毆，有人舉起椅子傷人，場面十分混亂。澳門司警其後拘捕8名涉案內地男女。

澳門傳媒報道，司警局證實有關打鬥事件於今日凌晨1時45分發生。從影片中可見，現場十分混亂，有一名黑衣男子與一名綠衣男子以椅子互毆，互相舉起椅子擲向對方，場面相當驚險。另一邊廂，另一名黑衣光頭男子則持續向一名白衣男子揮拳，白衣男子遭毆至上半身衣服被扯起。

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期間，數名保安員上前制止及將兩方人士分隔，也有數名男女試圖勸架。其後司警局人員即時介入處理。

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初步調查指，有對家賭客因投注「庄」、「閒」問題引起對罵，雙方數名友人加入爭執繼而互相打鬥。而有關影片評論區也有疑似知情人士爆料，指「一個壓10萬，一個壓2千，2千的贏了，10萬的罵了句傻X，就幹上了。」

事件共涉及8名內地男女，司警局已對8名涉案人士依法處理，其中一名男子受輕傷，經送往仁伯爵綜合醫院治理後已出院。

事件亦引起大批香港網民關注，有人表示：

先生唔好打交

無保安嘅咩？咁危險

D荷官好專業打到咁樣都緊守崗位，值得一讚

我仲唔執籌碼成地都係

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記者：黃穎津