【勞動節】最新法定最低工資調至40元　工聯會指扣除通脹後購買力低於2019年

▲ 最新法定最低工資調至40元，工聯會指扣除通脹後購買力低於2019年。（陳靜儀攝）

最新法定最低工資由每小時37.5元上調至40元，並於今日（1日）開始生效。工聯會今日藉五一國際勞動節舉行記者會，指扣除通脹後實際購買力僅有37.2元，甚至低於2019年，批「不合理」。並提出包括「完善最低工資制度形成機制」、「反對擴大輸入外勞」、「加強職業安全」等五項呼籲。

工聯會理事長黃國表示，近來社會有不少聲意指本地勞動力不足，要求擴大輸入外勞。但他強調，香港並不欠缺人力，而是欠缺積極鼓勵就業政策。本地勞動人口參與率只有56.1％，較新加坡低14個百分點，如果能夠追上其勞動參與比率，可增加四、五十萬就業人口，改善幾十萬基層家庭收入，消除貧窮。

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他指出，雖然今天最低工資亦由37.5增加至40元，但扣除同期通脹率7.5％，實際購買力為37.2元，甚至低於2019年。因此，要完善最低工資形成機制，改為「一年一檢」。

黃國強調，如果個別行業、個別工種短時間出現人手短缺需要補充，都應該尊重職工會的角色和作用，透過現時行之有效的「補充勞工計劃」提出申請，而不是繞過勞工界的參與和監督，犧牲本地勞工利益，進一步壓低工資，影響本地就業機會。

從事保安員的王先生反映，最低工資40元，連一個飯盒都買不起，加上通脹、車費及水電費高昂；而現時最長工時可達12小時，但人工僅有萬五蚊，不少工友需要做兩份工才可應付生活開支，因此他促請政府調高最低工資水平，早日落實最低工資「一年一檢」。從事建造業的梁先生就表示，自政府提出輸入外勞後，不少工友擔心生計問題，希望政府不要擴大輸入外勞；又指建造業收入很高，年輕人只是缺乏入行渠道，建議業界推行月薪制、改善地盤工作環境，加強職安巡查，以吸引更多年輕人入行。自由職業者黎先生則表示，散工一直得不到政府法律保障，而他現在任職的外賣員行業近幾年交通事故頻發，而甚至難以得到雇主承認僱傭關係，產生拖欠人工等問題，他呼籲政府能夠正視這些問題，儘早堵塞制度漏洞。

工聯會提出五大勞工政策倡議，包括創造高質量充分就業，「工」字有出頭；保障本地勞工優先就業，反對擴大輸入外勞；政府帶頭取消外判，完善最低工資形成機制，保障零散工權益；加強職業培訓，推動職學雙軌，以及加強職業安全，完善強積金制度。

「創造高質量充分就業，『工』字有出頭」、「保障本地勞工優先就業 反對擴大輸入外勞」、「政府帶頭取消外判，完善最低工資形成機制，保障零散工權益」、「加強職業培訓，推動職學雙軌」、「加強職業安全，完善強積金制度」，五項倡議環環相扣，期望能破除打工仔女面對的就業難題。

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記者：解青羽