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【流感高峰期】兒科醫學會授幼童染流感家中護理7招　呼吸困難、抽搐需送院

社會 15:57 2023/05/01

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

(資料圖片)

近日流感個案高企，幼童是其中一個高風險群組。兒科醫學會及多個醫學組織，列出兒童及青少年患上流感及呼吸道疾病需要注意的事項，亦提醒如與一系列徵狀應召救護車送院求醫。

1. 記錄病童病徵開始的日期和時間

2. 注意病童的飲水、進食量，大、小便次數和量 

每天觀察及記錄病童症狀有沒有增加，觀察有沒有病情惡化的情況

例如: 面色變蒼白、心跳過速、呼吸急促、神智轉差等。

3.如果懷疑小朋友發燒，應每天相隔四小時以耳探式溫度計幫病童量度體温。 並將體温記錄下來。

用觸摸前額來感覺體溫是極為不準確及不可靠的

4.保持病童健康的生活習慣：多進食新鮮蔬菜生果，保持適量活動，要有充足休息和睡眠。

5. 教導病童保持個人衛生，照顧者和病童儘量不要與其他家人接觸。

6.家中應保持空氣流通。多打開窗戶，因為室內空氣流通能有效稀釋病毒或 讓病毒隨氣流帶走。如果家裡裝有 HEPA 過濾器就應該使用。

7.家長及照顧者毋須過份憂慮，因為感染流行性感冒和呼吸道病毒患者大多 數會慢慢康復。發燒會大約维持二至三天。

兒科醫學會亦指，如病童出現以下徵狀，應該求診。

何時召緊急救護車送院？ • 一旦發現病童呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、神智突然轉變 或模糊、持續發高燒、進食困難或有抽筋跡象等徵狀出現，就馬上召緊 急救護車送院。

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責任編輯：TOPick新聞組

 

 

傳染病 公立醫院 流感 發燒

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