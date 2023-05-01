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【難頂豬隊友】老婆出差6天屋企變垃圾崗　老公一個理由解釋妻感心寒離婚

育兒經 18:16 2023/05/01

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熱門 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

美國一名人妻出差6天後，回家驚見屋企變成垃圾崗，聽到老公解釋後更感到心寒，下決心離婚。

維繫一個家，需要夫妻共同承擔。美國一名人妻在社交平台上抱怨丈夫不做家務，自己出差6天回家後，打開家門驚見屋內變成垃圾崗，當她聽到丈夫的解釋更感到心寒，一氣之下決定離婚，把屋企徹底打掃乾淨後，帶同孩子離開這個家。

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綜合外媒報道，美國人妻班迪（Lynalice Bandy）在TikTok上作出控訴，指自己出差6天，每天工作長達10小時，當中有一天請病假。豈料當她回家後，發現由客廳、廚房至每個房間都亂七八糟，到處都是食物、衣服和玩具。而女兒的房間甚至倒了一地洗髮精，被套、地毯和女兒們的頭髮上也塗有指甲油，她們甚至曾拿剪刀來剪自己的頭髮、羽絨被和床單，整個家一片混亂。

班迪的丈夫解釋，因為自己專注於工作和汽車上，才沒有時間照顧孩子，班迪聞言感到心寒，忍不住拍片抱怨道：

我想假裝自己不是『唯一』負責為這個家打掃的人，但顯然有人趁我不在時，不會在乎房子的整潔。

    點擊圖片放大
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網民撐︰你值得擁有更好的丈夫

班迪為屋企完全打掃乾淨後，決定與丈夫離婚，並帶著孩子一起離開。影片上載後引起網民迴響，網民們都相當支持班迪選擇離婚，並紛紛留言鼓勵她，「我為妳驕傲」、「妳真的很棒，要堅持住」。

沒有什麼事情比婚後還要照顧一個『額外的大孩子』更消耗心靈了！

網民又讚揚她是偉大的媽媽，值得擁有一個更好的丈夫，「『喪偶式育兒』是最糟糕的，很開心看到妳作出改變」、「妳值得擁有更好的另一半」、「這位女超人在工作10小時以後，完成了打掃整個家的任務，她需要盡快離婚」、「妳老公不只是不專心，甚至不配當人父母」等。

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責任編輯︰王明芳

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