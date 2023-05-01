【賭王千金】何超蓮爆3年前已訂婚　被竇驍廿蚊戒指打動芳心

▲ 何超蓮大爆竇驍的窩心舉動！

已故賭王何鴻燊的三房女兒何超蓮，早前跟內地男星竇驍於峇里島舉行世紀婚禮，新婚的超蓮正在享受蜜月之旅。

除於社交平台曬婚照回味那份喜悅外，何超蓮接受媒體訪問時，大爆竇驍首次求婚的戒指價錢。

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何超蓮跟竇驍的戀情於2019年4月曝光，二人被發現在電梯內熱吻，同月在微博發文認愛。

近日於媒體訪問裡，超蓮透露跟竇驍早於2020年1月已訂婚，原來戀情曝光未夠一年，兩人已訂終生，更有意於同年拉埋天窗，惟父親何鴻燊於同年5月與離世，由於要守喪3年以及疫情嚴重，超蓮跟竇驍待至今年4月才於峇里島完婚。

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婚戒隱藏父女故事

此外，何超蓮大爆竇驍的甜蜜舉動，竇驍於第一次求婚時，既然拿著價值20元人民幣的戒指在超蓮面前求婚，由於時間倉促，他所賣的戒指也不合尺寸，惟此舉已經令何家千金冧爆。

翌日，竇驍跟超蓮看風景時，突然下跪求婚，更送上一隻5.97卡的鑽戒，令她相當感動，何超蓮更透露這粒粉紅鑽戒滿載特別含義，因為她的生日是5月9日，命理數是「7」，因而竇驍打造一隻5.97卡的的粉紅鑽戒。

原來何超蓮一直獨愛粉鑽，故雙親只會送粉鑽給她，而賭王何鴻燊曾叮囑她，以後若有男生想娶你，送贈的戒指一定要是粉紅鑽，大小不打緊，若不是的話，就別不要答應。」

何超蓮早已將父親的說話告之竇驍，竇驍亦花了不時間找合適婚戒，而求婚戒更是超蓮最愛的Fancy Pink。

▲ 何超蓮正式榮升人妻！（取自instagram）

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超蓮：爸爸我知道你有來了

對於父親未能見證自己出嫁，超蓮於婚禮完畢離開villa時，因為一件事令她很感觸，她於社交平台寫道：「爸爸我知道你有來了～在我們離開villa的時候有看到蝴蝶～小白在現場也見到了～我相信你也很開心吧！最調皮的女兒嫁出去了」

事實上超蓮跟父親感情要好，她曾表示跟父親何鴻燊差不多天天見面，孝順的超蓮直言親情對她是很重要。

另外超蓮在3年前的父親節撰文悼念亡父，更將帖文置頂，當中她寫道：「爸爸 你辛苦了，好好的在天上享福，我們下一輩子再見，下一輩子我們繼續當父女，下一輩子讓我有機會繼續孝順你，爸爸我愛你。」

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