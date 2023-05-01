【KO腎石】女子迪士尼搭過山車翌日排出腎石　大讚：比去醫院更平

▲ 女子迪士尼搭過山車，翌日排出腎石。大讚：比去醫院更平！

腎結石除了用手術取出，原來還有更輕鬆方法可解決。一名患有腎結石的女子從網上認識到一種特別的「腎結石療法」，更親測有效，結果一經分享震驚網民。

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綜合外國媒體報道，美國女子Stephen Fallon在TikTok上分享了自己獨特的經歷。她表示，自己原本患有腎結石，一直在尋找治療方法，結果發現有許多研究都提到一種不尋常療法，就是去乘搭迪士尼的過山車。於是，Stephen就前往迪士尼親身嘗試。

翌日排出腎石

Stephen前往佛羅里達州奧蘭多迪士尼樂園，乘搭了名為Big Thunder Mountain Railroad的過山車。第一次乘搭時，她坐在最後一排；為增加成效，她又乘搭了第二次。遊玩過後，Stephen回憶當晚嚴重腹痛，連晚餐都吃不下。結果翌日醒來，她竟真的成功排出腎結石，令她震驚不已，也印證了「過山車療法」確實有效。

Stephen的分享影片吸引逾百萬人次觀看，網民熱議道「這比起去醫院更便宜，也更好玩！」、「去迪士尼玩只為了排出腎結石」、「從現在開始我也要告訴患者這個方法」。

美研究證實有效

《美國骨科學會期刊》（Journalof the American Osteopathic Association）曾刊登過相關研究。來自密西根州立大學（Michigan State University College）的泌尿科醫生 David Wartinger及其同事 Dr. Marc Mitchell，以3D打印機複製了人體腎臟模型，並在其中填充尿液，又將3顆分別為4.5、13.5以及64.6立方毫米的真實腎結石，置於輸尿管的低、中、高三段，將腎臟模型放入袋中，再帶到佛羅里達州奧蘭多迪士尼樂園，將腎臟模型袋置於人體腎臟的高度、乘坐Big Thunder Mountain Railroad過山車20次。

經反覆試驗「坐過山車與排出腎石的關係」的結果發現，坐在過山車前排的結石成功排出率約17%，但坐在後排位置的成功率則高達64％。Wartinger認為，過山車強且規律的衝擊力，震掉了腎結石、並經由輸尿管導出；結果亦顯示，坐中等強度的過山車，有助排走體積較細小的腎結石。

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責任編輯：羅嘉欣