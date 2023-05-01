【分身家】亡母留$2000萬遺產分子女　港男內地妻無得分︰唔預我一份就離婚

▲ 有港男指亡母留下2000萬遺產給他與姊姊，可是他的內地妻表明不預她一份就離婚。（iStock圖片）

父母留下遺產原本是送給子女的禮物，卻不時引發兄弟姊妹爭產風波。近日一名港男在社交平台分享，其亡母留下2,000萬遺產給他與姊姊，可是他的內地妻得知自己無得分後，表明不預她一份就離婚。

姊弟平分遺產

該名港男於「香港討論區」以「為左遺產搞到離婚」為題發文，表示與內地妻結婚5年，育有一子一女，太太剛拿到香港身份證。港男的媽媽最近去世，他獲律師樓通知，媽媽留下2,000萬遺產，而他就是遺產執行人。

他指自己於單親家庭長大，從小與媽媽和姊姊感情要好。媽媽在世時亦教導姊弟，不要為錢傷感情，已說好將來遺產一人一半。雖然這只是口頭協議，遺囑並沒有寫明遺產是一人一半，但他打算錢到手時就分一半給姊姊。他寫道︰

我太太知道遺產有二千萬，同我講遺產要分三份，佢都要有一份……仲話遺產唔預埋佢一份就同我離婚！

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妻謀取3分2財產

港男向太太稱遺產是他媽媽的，表明「就算分都同你無任何關係」，太太就指兩個子女教育要錢，現時居住的公屋不夠大，不解為何不攞錢買大屋。他直言︰

我嗰份嘅錢都係屬於佢嘅，所以佢想拎3分2嘅錢走。

他提及與太太結婚時，已給女方12.8萬禮金，家人又為女家付首期買樓。直至他的大仔出世時，原計劃在內地分娩，不過最後「要問家姐借錢在私家醫院揀日開刀生，收費15萬」。他將每月人工都交太太保管，自己每月僅餘1,500元搭車食飯，任職飲食業的他獲公司包伙食。他指出︰

我媽媽當佢係自己個女咁照顧，真係唔明點解要咁對我哋……結咗婚好似變咗另一個人咁，睇錢重要啲。

網民勸快手離婚止血

網民不齒港男的內地妻所為，有感她貪財，表示「佢愛錢多過愛你」、「快手離婚止血」、「你另一半非常有心機，小心」、「樓主太太好進取」，也有人認為娶內地女子就要有心理準備「佢一定謀你身家」，勸喻港男好自為之。點擊睇更多網民意見︰

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港男最後決定將遺產交給姊姊，太太知道後向他提出離婚。他解釋，「因為信得過我家姐，所以我將自己嗰份放住我家姐度先」，以免被太太圖謀不軌。

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責任編輯︰王明芳