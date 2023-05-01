【Phat N Fresh】ERROR隊長梁業新歌MV揼本製作　Win Win+COLLAR王家晴助陣

久未推出快歌的ERROR隊長肥仔（Fatboy）梁業，最新派台作品《Phat N Fresh》以又型又充滿新鮮感的方式炮製MV，而且更找來楊安妮（Win Win）及COLLAR成員王家晴（Candy）助陣。

一直以來Fatboy個人的Solo作品多是慢歌，但有感大家都很喜歡看他跳舞，所以最新派台作品《Phat N Fresh》便是首節奏澎湃的跳唱作品，而歌名中的「Phat」。

除有有型的意思外，更是取其名字的諧音「Fat」，Fatboy笑言：「又有型又Fresh，即係我囉！」

▲ （左起）楊安妮、梁業、王家晴。

大量跳唱場面

MV更加入大量的跳舞場面，Fatboy透露：「我參考咗Seventeen分隊BSS《Fighting》MV，覺得佢哋嘅Concept、玩法好適合我，既可以呈現跳舞又有戲份，所以《Phat N Fresh》裡面都有一個景，包含超級市場、遊樂場同Gym房，當一班人跳舞嘅畫面，就會睇到成個景有幾靚！」

整個廠景極具心思又揼本，例如超級市場內擺放了印有Fatboy嘜頭的穀物早餐及柔順劑，遊樂場裡又有1:1的搖搖板、氹氹轉，而整個廠景的中心更有超巨大熊Bear Bear公仔，再加上繽紛的用色及劇情，令MV畫面濃罩著愉快的氛圍。

Fatboy自言今次是一個自肥的MV，他與Candy會有「感情戲」，而劇情內容，就要睇過MV才知。

肥仔欣賞Win Win舞藝

至於跳舞部份，他特別找來Win Win一齊玩，肥仔說：「香港女Artists跳得勁嘅，Win Win係其中之一，所以一定要搵佢！今年都想同佢做一啲Project，因為同佢幾啱玩，一齊合作多啲玩多啲，呈現俾大家睇，我哋覺得好睇嘅舞蹈係乜嘢。」

兩個都是跳得之人，今次《Phat N Fresh》可有將舞蹈動作難度提高？Fayboy道：「唔係隻舞有幾難，因為怕大家想跟住跳跟唔到，所以反而諗心思位，一啲Signature Move，再加心思，放喺畫面走位，等大家睇得開心過癮。」

Win Win參與MV拍攝，卻說自己未諗過酬勞問題，更稱：「Fatboy係我嘅大恩人、大前輩，出到聲一定會幫，諗都冇諗，冇錢或者貼錢都會跳。」Fatboy聽罷即道：「唔會要你貼錢！對住佢唔敢話俾幾多酬勞，但佢鍾意條褲咪送俾佢。」

今次《Phat N Fresh》有資深排舞師Ocean負責排舞，Fatboy並未擔心舞步好唔好睇，他反而擔心Candy較難Pick Up，不過COLLAR經理人Wing曾對Fatboy說：「啱喇，迫佢跳多啲！」就因為這一句，Candy亦落力排練。

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Candy跳出Comfort Zone

Fatboy讚Candy大有進步，更說：「Candy都好勤力，有段Dance Break，開頭都有問會唔會覺得太難跳，可以選擇跳唔跳，但Candy最終揀咗跳，咁佢就要自己攞條命出嚟！不過有難度先有挑戰，留喺Comfort Zone冇意思。」而Candy自己亦認同，說：「係呀，而家跳到都幾開心。」

Fatboy聽後即笑言：「下次跳Jazz Funk？」Candy想也未想便表示冇問題！大家就拭目以待喇！而Fatboy亦感激Candy即使中途有不適仍繼續頂落去跳到最尾，直言要給對方120分！

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