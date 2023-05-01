【正能量】義辦民間退役港鐵烏蠅頭展　80後飲食公關︰鐵道迷唔一定係毒！

▲ 80後飲食公關義辦民間退役港鐵烏蠅頭展︰鐵道迷並非毒男！

要在香港做保育非易事。曾經是資深飲食公關的80後鄭浩聰，童年時受家人影響當上鐵道迷，興趣一直維持至今，並因一款日本鐵道模型而與模型店Khaho的老闆Chris結成好友。

這兩位志同道合的鐵道迷，最大心願是能保育退役的港鐵列車。

▲ 80 後阿聰（右）曾於電視台、電影公司任職，亦是資深公關，這次就以「鐵道迷」身份，膽粗粗向港鐵提出保育計劃建議。Khaho 鐵路模型店老闆 Chris（左），最希望香港政府部門及公營機構能行出多一步，將來能有間屬於香港的交通博物館。（湯致遠攝）

籌備逾一年，以義務性質幫手的阿聰終成功向港鐵借得部分列車零件展出，成為全港首個民間退役港鐵展覽，極具意義。

鄭浩聰說︰

我不介意人家稱我做『鐵膠』，但我們一班鐵道迷最想讓大家知道，喜歡火車不一定只有沉迷，或要買模型買到傾家蕩產。背後有班朋友是默默地為鐵路文化而努力，如製作模型內的燈、做保育、拍攝或記錄列車運行聲音等，甚至許多時駕駛香港列車的人，正正是鐵道迷。

退役港鐵烏蠅頭

現職食品零售商資深公關的阿聰，除了有正職外，還有個特殊身份，就是港鐵公司與Khaho鐵路模型店合作舉辦的「退役列車保．傳計劃」策劃人。

港鐵透過這個計劃，借出俗稱「烏蠅頭」中期翻新列車部分部件，於Khaho觀塘新店內展出，以推動本地的鐵路文化。

▼ 點擊圖片放大 +2

這些「烏蠅頭」部件包括有車門、車門指示燈、車廂座椅、扶手及扶手環，巧妙地融入店內環境，配上相應的文字及圖片簡介，讓參觀者在欣賞部件同時，亦能更深入了解「烏蠅頭」及本地鐵路發展的一些小知識。其中化身為店內貨倉門的列車車門，就加裝有自動門技術，可手動控制開關，唯妙唯肖。

「我原本是Chris的客人，因找他買一架對我及太太很有意義的嵐山小火車車頭已成為好友。但要在香港經營鐵道模型店真的很難，寸金尺土，而且網購又容易，很少人願意去做，我很佩服他。」阿聰說。

鐵道迷變模型店主人

Khaho是香港少數有分店的鐵路模型專門店，店主Chris約7年前因機緣巧合接觸到鐵道模型，便開始愛上。

「這些模型很精緻，價錢又不算太貴，加上行得走得，又會發光，當下覺得很吸引。隨後更改裝列車，開始自己做車廂內的燈，並供應予本地鐵路發燒友，幸運地更獲得日本專門製作鐵道模型的廠方青睞，將Made in HK外銷至日本。」

▼ 點擊圖片放大 +2

隨後他索性頂手朋友位於荃灣的鐵路模型店，大半年前再於觀塘開多間分店，並特意擺放一個有7條跨比例綫路的大型鐵路模型場景，讓顧客可自攜鐵路模型在場景中盡情玩。

香港空間不大，大部分買回來的模型都是收藏，我希望提供買賣以外的空間給大家。開店其中最開心的是，這裏有很多鐵道迷義工，有時知道我們很忙，當有貨到時，會主動幫手拆貨及貼Label，令我覺得迷上鐵路，是一種很有溫度的興趣。

義務為保育出力

當然，阿聰便是他口中的其中一位「義工」好友。他的舅父曾任職黃色「烏蠅頭」火車的車長，耳濡目染下也令阿聰對火車有種情意結，當他知道香港鐵路系統即將進入退役潮時，就希望能在保育火車上出一分力。他說︰

「退役後的列車只有幾個善後方案，包括送去博物館、第三世界國家，或是送回生產地國家重用。除非港鐵或其他機構保留零件，否則就會劏，非常可惜。」

阿聰續指，保留的零件大多會送去醫療機構或學校等，鐵路迷想重溫它們的風采，是非常困難。為了保育這些珍貴的產物，大約一年半前他膽粗粗向港鐵公司提出「退役列車保．傳計劃」。

「起初也擔心港鐵會拒絕，因為始終Khaho是商業機構。但慶幸港鐵覺得這project很有趣，大家花了很多時間去解決定位的問題，最終也能順利舉辦這次展覽。」他說。

▼ 點擊圖片放大 +2

冀能長遠走下去

Chris不諱言，阿聰是以「義工」身份去協助他策劃這次展覽，真是少點愛也不行，令他非常感動。

這些列車外人暫時很難有機會看到，尤其是零件，有很多鐵道迷專程來感謝我們，讓大家有渠道去懷緬那些年的退役列車。我覺得我們盡了責任，雖然保留到的僅是一小部分，但希望能有更多人關注到本地鐵道文化。迷鐵路不一定是好毒、好益（益智），任何人也可參與，更希望會有牽頭作用，對將來列車保育也是件好事。

阿聰則笑言，籌備這個project令他犧牲了不少family time，連太太也有微言，但一切也是值得的。

「雖然這次展覽品未必有很多，但成功感卻非常大。全靠香港有一班有心的鐵道迷，借出珍貴的照片及收藏等，我們才有機會再看到已消失的東西。保育是凌駕了金錢，希望這件事可以長遠走下去，實現到保育更多的列車。無論是公營或私營也好，最重要是愈多機構能保留到這些東西給公眾看，一步一步對鐵道文化來說都是好事。」

「退役列車保．傳計劃」展覽

地址：觀塘開源道60號駱駝漆3期5樓L室Khaho 鐵路模型店

時間：12nn-8pm（逢周一休息）

入場費：免費

記者：黃依情