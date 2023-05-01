  • 24°C
香港時間 : 2023501日 (週一) 19:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【沉冤得雪】男子涉姦殺14歲少女坐16年冤獄　揭真凶是親兄7年後現況曝光

健康 18:30 2023/05/01

分享：

分享：

熱門 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

男子涉姦殺14歲少女，被判囚16年冤獄，揭真凶是親兄。

科學鑑證可破解一些懸而未決的案件，甚或是冤獄。美國堪薩斯州（Kansas）一名被控以姦殺罪名的男子，在7年前就靠著DNA檢驗精液的結果，證實自己無罪，繼而成功翻案，而真兇竟是他的親生哥哥。男子其後發起訴訟，為自己的冤獄索償，近日終獲判賠償750萬美元（約港幣5,880萬元）。

最新影片：

童學園
【童學園】媽媽坐輪椅深明出入不便之苦　退休校長揸無障礙的士助人為樂

綜合外國媒體報道，案發在1999年，14歲少女Camille Arfmann遭到男子Tom Bledsoe性侵殺害。Tom隨後認罪自首，並帶領警方找到Camille的遺體，惟當時的辦案人員卻遊說Tom撤回供詞，並隱藏起案中的關鍵證據——精液，誣蔑Tom的親弟弟Floyd Bledsoe才是兇手，導致當年僅得23歲的Floyd背負上性侵殺人罪，2000年被判入獄16年。

而被誣蔑的Floyd一直堅持自己清白，並在2015年聘請律師，要求重審案件，在透過DNA檢測技術，確認女死者Camille體內的精液是屬於Tom。而Tom在同一年也留下遺書，承認自己才是真兇，繼而輕生。

Floyd成功上訴後，終於重獲自由。他其後在2017年與在監獄中認識的義工Amanda Ingram再婚。二人婚後育有一子一女，與Amanda跟前夫所生的兒子，5人一起共同生活。

而Floyd自2016年出獄後，亦採取法律行動，向堪薩斯州傑佛遜郡提出上訴，雙方在近日終達成和解，並取得750萬美元賠償金（約港幣5,880萬元）。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【正義降臨】前拳擊手涉殺老闆一家重判死刑　坐48年冤獄終洗脫污名
16:46 2023/03/15
【正義降臨】前拳擊手涉殺老闆一家重判死刑　坐48年冤獄終洗脫污名

你可能感興趣

【正義降臨】前拳擊手涉殺老闆一家重判死刑　坐48年冤獄終洗脫污名
16:46 2023/03/15
【正義降臨】前拳擊手涉殺老闆一家重判死刑　坐48年冤獄終洗脫污名
健康問題 罪案 美國

最高瀏覽

【洪欣離婚】與張丹峰結束14年婚姻　洪欣凌晨突然宣布：不再是夫妻關係
今日 10:28
【洪欣離婚】與張丹峰結束14年婚姻　洪欣凌晨突然宣布：不再是夫妻關係
【倫常慘案】南昌婦抱5歲兒子墮樓雙雙不治　伏屍5小時始被揭發
今日 17:39
【倫常慘案】南昌婦抱5歲兒子墮樓雙雙不治　伏屍5小時始被揭發
【洪欣離婚】蔡少芬曾反對好姊妹與張丹峰交往　洪欣情路崎嶇未能開花結果
今日 12:21
【洪欣離婚】蔡少芬曾反對好姊妹與張丹峰交往　洪欣情路崎嶇未能開花結果