【沉冤得雪】男子涉姦殺14歲少女坐16年冤獄　揭真凶是親兄7年後現況曝光

▲ 男子涉姦殺14歲少女，被判囚16年冤獄，揭真凶是親兄。

科學鑑證可破解一些懸而未決的案件，甚或是冤獄。美國堪薩斯州（Kansas）一名被控以姦殺罪名的男子，在7年前就靠著DNA檢驗精液的結果，證實自己無罪，繼而成功翻案，而真兇竟是他的親生哥哥。男子其後發起訴訟，為自己的冤獄索償，近日終獲判賠償750萬美元（約港幣5,880萬元）。

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綜合外國媒體報道，案發在1999年，14歲少女Camille Arfmann遭到男子Tom Bledsoe性侵殺害。Tom隨後認罪自首，並帶領警方找到Camille的遺體，惟當時的辦案人員卻遊說Tom撤回供詞，並隱藏起案中的關鍵證據——精液，誣蔑Tom的親弟弟Floyd Bledsoe才是兇手，導致當年僅得23歲的Floyd背負上性侵殺人罪，2000年被判入獄16年。

而被誣蔑的Floyd一直堅持自己清白，並在2015年聘請律師，要求重審案件，在透過DNA檢測技術，確認女死者Camille體內的精液是屬於Tom。而Tom在同一年也留下遺書，承認自己才是真兇，繼而輕生。

Floyd成功上訴後，終於重獲自由。他其後在2017年與在監獄中認識的義工Amanda Ingram再婚。二人婚後育有一子一女，與Amanda跟前夫所生的兒子，5人一起共同生活。

而Floyd自2016年出獄後，亦採取法律行動，向堪薩斯州傑佛遜郡提出上訴，雙方在近日終達成和解，並取得750萬美元賠償金（約港幣5,880萬元）。

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責任編輯：羅嘉欣