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【網絡熱話】西貢滑翔傘驚險降落市中心　網民：直接飛去巴士站仲方便

社會 18:41 2023/05/01

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熱門 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

西貢滑翔傘驚險降落市中心。（Facebook [西貢人]日報）

香港地少人多，但玩高空運動時亦要注意地點免生意外。近日就有網民上載一段影片，片中竟有人在西貢市中心玩滑翔傘，引起大批市民圍觀。

從影片中可見，現場是西貢WM酒店對開，在離地約10多米高空，有橙紅色滑翔傘正左搖右擺，緩緩飄落地面。地上大批市民抬頭觀望，期間滑翔傘一度轉向行人路右邊栽有樹木的花槽，其後又飄向酒店建築，與玻璃擦身而過，最終滑翔傘上的2人平安摔落在WM酒店對開草皮，場面相當驚險。

點擊即看事發經過：

    點擊圖片放大
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事後有網民將片段上載，直斥「成個滑翔傘飛落市中心度。係咪已經玩到冇人管」，又指責：「最頂癮玩到咁岀位，撞到壓到人地邊度有負責人負責？」

其他網民亦紛紛留言稱滑翔傘玩家不負責任：

航拍機超過250g又要登記又話買保險，仲要咩遙視操控等一大堆條例，呢D又唔管下

頭先睇住佢落市中心，真心覺得危險

鬼唔望佢坐落Pat牛屎度

約咗人趕時間，包容吓啦

距離巴士站有點路程，直接飛去巴士站仲方便

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記者：黃穎津

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