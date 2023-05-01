【請人難】前線行業對勞動力需求增　起薪中位數再升至1.6萬

▲ Moovup 招聘數據顯示，今年至 4 月中，各前線行業對勞動力的需求繼續增加，雇主繼續面對人手不足問題。（資料圖片）

香港網上招聘平台 Moovup 的招聘數據顯示，今年至4月中，各前線行業對勞動力的需求繼續增加。而勞動人口下降、人口老齡化等問題，令雇主繼續面對人手不足問題；全職工作月薪起薪點增至1.6萬元，較去年1.5萬元上升6.7%。

Moovup數據指出，今年至4月中，各前線行業對勞動力的需求繼續增加。其中零售門市上升23%，餐飲業升16%，保安及物業管理升32%，推銷/中介升41%。而經濟復甦令整體空缺數目上升、失業率下降，加上勞動人口下降、人口老化等，僱主將繼續面對人手不足問題。

薪酬方面，全職月薪起薪點中位數，在今年四月中上升至16,000元，對比上年提升6.7%。兼職時薪起薪點中位數則為60元，與上年持平。

Moovup 共同創辦人邱力迅表示，有鑑於業界今日促請政府加快輸入外勞，希望政府在實行各種勞工政策前，首要保障本地工人利益，推動更多婦女重新投入市場、協助市場釋放和尋找潛在勞動能力，並鼓勵和推進前線行業流程及營運自動化來緩解人手不足問題。

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記者：解青羽