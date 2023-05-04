【染髮迷思】長期染髮可致癌？　醫生破解迷思：越深色越高危

早前有台灣醫生在節目上分享個案，表示有女病人自20、30歲起，長達近40年無間斷染髮，結果在60歲時患上膀胱癌。到底長期染髮是否真的會致癌？TOPick訪問了本港泌尿科專科醫生黃國田，為大家解構染髮致癌的迷思。黃國田指出，其實相比經常染髮的人士，從事美髮或相關行業人士，罹患膀胱癌風險更高；染髮方面，越深色的染髮劑則越高危。

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染髮劑是否含有致癌成分？

黃國田解釋，染髮劑裡面必定會含有染料，其中一種名為偶氮染料（Azodye），在80年代便有醫學研究發現，它會分解成致癌物質聯苯胺（benzidine），可導致人患上膀胱癌、乳癌及血癌等癌症。不過Azodye在90年代起，已被許多國家禁止使用作為衣料、布匹、皮革以及染髮劑的染料，目前歐盟、中國、日本、美國，甚至印度、越南等地皆有法例規管，不得添加這些成分。

較高危職業人士

黃國田表示，許多研究指出，髮型師或職業上需要接觸大量染料的人士，例如從事漂染廠、皮革染色等工業，患上膀胱癌的機率會比一般人略高。然而，目前並沒有任何醫學研究顯示，有染髮習慣會增加患膀胱癌的風險。就臨床個案方面，他指自己遇過幾位膀胱癌的患者，他們不約而同地從事過染料相關工業；雖然不能斷言接觸染料是導致他們患癌的直接原因，但他認為這亦是致癌的危險因素。

揀選染髮用品貼士

黃國田續指，其實染髮劑內的染料是否致癌，需視乎裡面的物質及其含量。他認為現在大部分合資格的染髮劑，理論上不應該含有致癌物質，染料份量也不會太重。但他提醒，顏色越深的染髮劑，含有致癌物質的機會就越高，所以越需要特別注意。另外，他亦建議選擇染髮劑時，不要揀選沒有品牌的產品，最好留意是否有可靠組織，例如歐盟、美國食品藥物管理局（FDA）等機構認證。

台灣外科醫生江坤俊亦曾建議，染髮時應避開深褐色跟黑色，因為深色染劑含有較多對苯二胺（PPD），且為了讓染劑有顏色，會加入些許重金屬。除了PPD較多外，深色染劑的重金屬含量通常也比較高，因此建議盡量選擇淺色染髮，可能可以稍微減少接觸PPD及重金屬。

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記者：陳慧靈