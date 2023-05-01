【流感高峰期】私家醫生：流感針數目短缺部分同行需「借針」　料藥廠需供應醫管局難補貨

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本港踏入流感高峰期，有私家醫生向TOPick表示，過往夏季流感高峰期於2-4月發生，由於新冠疫情3年下市民配戴口罩，患流感機會減少，因此今年高峰期已有所延遲，暫時難以判斷本港流感爆發，是否已達高峰，需要視乎社會的群體免疫情況。

醫學會會董、呼吸系統科醫生曹忠豪表示，年紀大、有風險人士建議打流感針，自已診所一如以往於2-3月開始打針，大部分熟客已經接種，不過亦一直有客人查詢，至今已經「無針打」，亦未能向藥廠補貨。他表示，有部分同行亦出現類似情況，有醫生需要向其他診所「借針」。曹忠豪亦指，相信藥廠或要供應流感針予醫管局，所以難以補貨。

今年流感高峰期流行的是甲型流感，集中影響0-5歲兒童及長者。曹忠豪表示，患流感人士年齡層大致與甲型流感的特徵吻合，亦有部分人有流感及新冠的雙重感染。他指，即使去年打流感針，應對今年的流感高峰期亦有一定免疫力，市民應接種疫苗。

醫務衛生局局長盧寵茂周末(30日)表明，暫時不考慮重新實施口罩令。曹忠豪認為，無需要再有強制措施限制帶口罩，尤其是於戶外戴口罩作用有限，至於高風險人士如有需要，則可以自發帶口罩保護自己。

招彥燾：流感和新冠的症狀相似 兩者治療手段不同

中大生物醫學學院兼任副教授招彥燾表示，按過往經驗，流感高峰期會持續兩至三個月，口罩令取消, 恢復通關後, 流感個案增加是預測之內。他表示，疫情已持續3年，部分人未必留意到，需要接種流感疫苗，令流感個案上升。他亦表示，流感和新冠的症狀相似, 感染後會有發燒、頭痛、咳嗽等, 但兩者的治療手段不同, 建議家長可以為子女進行測試，並且求醫。

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責任編輯：陳展棋