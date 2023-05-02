【靚太廚房】宮寒引發經期不順加速衰老　中醫醒你暖宮活血大法遠離卵巢癌

▲ 醫師指，香港大多數女性都是宮寒體質，切勿輕視小病小痛，有可能影響生育。

時下女性工作繁忙，容易忽視手腳冰冷、經期不順及腹痛問題。情況嚴重的話，可導致子宮瘤、不育。今集《靚太廚房》找來註冊中醫胡玘君醫師，講解宮寒成因、卵巢癌飲食禁忌，並教大家暖宮技巧，預防患癌。

▲ 註冊中醫胡玘君醫師。(越玲瓏攝)

宮寒、卵巢癌成因

分別有先天及後天因素，先天是自身腎陽不足，導致子宮寒冷，導致氣色差，天氣凍時會臉色蒼白。

後天則是，經常身處在冷氣地方、喜歡穿著短褲短裙、進食生冷寒涼食物、冷飲不離手等，寒入侵體內日漸形成宮寒體質。

宮寒6大徵兆

面色蒼白氣色差，容易疲倦、無精神

手腳冰冷、小腹凸出

白帶量多且清稀

經血帶血塊，血色偏深，或月經量少而色淡

夜尿頻繁，下肢感覺沉重

月經不調、痛經，喜歡熱敷解痛經

卵巢癌飲食禁忌

忌食精製糖

血糖飆升，刺激胰島素過度分泌之餘，亦增加身體發炎機會，影響血管健康。

忌食高脂食物

食物含動物性脂肪、反式脂肪，可增加患癌風險，建議多食橄欖油、魚油。

忌食油炸與醃製食品

煎、烤食物如薯片、餅乾等，含丙烯酰胺，每天食用一小包都有機會增加患卵巢癌與子宮內膜癌機率。

預防患癌貼士

醫師指出，肝臟鬱怒所傷，木不條達，都可增加患卵巢癌機會。平日可多飲常溫橙汁、月季花或玫瑰花、素馨花舒肝解鬱，調經活血，預防朱古力瘤。

另外，盡量避免進食生冷食物，多食新鮮食物，多飲熱飲減少宮寒。

暖宮養巢食譜-艾葉紅糖月季花糖水

▲ 艾葉紅糖月季花糖水，有效暖和子宮，促進血液循環，改善痛經、助孕，令面色紅潤。(越玲瓏攝)

材料

新鮮艾葉 10克 (乾3克) 紅糖 適量 月季花 2粒 鵪鶉蛋 1粒 水 適量

食譜功效

鵪鶉蛋

性味甘平，可以補五臟，益中續氣，實筋骨。注意的是，鵪鶉蛋有補益之用，如感冒未癒，不宜食用。如果沒有鵪鶉蛋，可以用雞蛋代替，有滋陰功效。

艾葉

春夏開花，未開時採摘可用來曬乾生用或炒炭用，如搗碎成艾絨，可作灸法用料。煎湯外洗，可治濕疹瘙癢。

性味苦、辛、溫，歸肝、脾、腎經，可以溫經止血、散寒調經及安胎，適合月經量較多、經期提前的女生。

紅糖

性味甘溫，入脾、胃、肝經。有助補中緩肝、和血化瘀、調經。

月季花

性味微苦、平，歸肝經。有助活血消腫，醫治跌打損傷及瘡瘍腫毒。

做法

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1) 用熱水烚鵪鶉蛋，至熟透。

2) 用凍水浸泡，有助去殼。

3) 將艾葉放入水中，煮開。

4) 大火燒開，中火煮艾草15分鐘。

5) 加入紅糖，煮溶。

6) 加入月季花，焗1分鐘，即可。

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責任編緝：張懿慧