復旦香港校友會活動　大學政協高層及郭炳江太太出席

▲ 復旦在港逾120名校友參與新一屆的校友節活動。

復旦大學香港校友會歷史悠久，成立於1938年，在香港的校友逾千人。校友會日前舉辦活動，大學領導層來港，與逾120名校友歡聚，介紹母校發展前景。應全國政協港澳台僑委員會副主任、香港校友會會長屠海鳴邀請，作為大學校董代表、上海市政協港澳委員的新地郭炳江太太郭梁潔芹也有出席活動。

復旦香港校友會日前的活動，名為「學全國兩會精神 議母校發展前景」，專程來港的復旦大學黨委書記裘新表示，在QS世界大學最新排名，復旦大學全球排名第34位，中國大陸位列第三。學校也在不斷提升人才的自主培養能力，在QS畢業生就業競爭力排名中，復旦大學位列全球第30位。近幾年，復旦大學不斷提升自身的科研能力，先後組建國家集成電路創新中心、腦科學前沿科學中心，牽頭國際人類表型組重大科學計劃等，也承擔了一大批的國家重點項目。在學科布局上，復旦大學正在改變以往「缺天、缺地、缺心」的狀況，大力發展大氣海洋、航天航空以及心理學等，進一步完善學科體系。

▲ 復旦書記裘新（左）向屠海鳴頒發復旦校友會顧問聘書。

屠海鳴在致辭時，分享了今年全國兩會的心得，他以全國政協主席王滬寧在兩會期間提出的「四點希望」，與大家分享共勉︰堅定維護國家安全，讓港澳之「治」更穩固；齊心協力謀發展，讓港澳之「興」更強勁；支持特區政府排解民生憂難，讓港澳之「和」更濃厚；多做思想引領、凝聚共識的工作，讓擁護「一國兩制」的同心圓「更大更圓」。

原來，郭太一直支持復旦大學發展，早於2016年，她捐贈設立復旦大學管理學院iKwok獎學金，也為學生提供到新地實習和就業的機會。

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撰文 : 傅流螢