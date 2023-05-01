【區會改革】區議會料採委任間選直選混合模式　直選議席料減至2成最快明公布

▲ 有消息指行政會議明日將討論區議會改革方案，最快明午公布詳情。（資料圖片）

政府已完成區議會改革方案，新一屆區會將採用「委任、間選、直選」的混合模式，當中直選議席比例，料大減至約兩成。消息表示，行政會議明天將討論有關方案，最快明日下午公布詳情。

全港18區現屆區議會共479個議席，其中452席由直選產生，若減至兩成，將會少於100席。全國港澳研究會顧問劉兆佳估計，區會未來的直選方法亦將改動，由現時的單議席單票制，改為雙議席單票制，即每名選民只投一票，得票最多的首兩名候選人當選；全港選區亦重劃，由現時400多個小選區，大減至少於50個。

劉兆佳認為，如果是雙議席單票制，不同黨派都有機會進入新的區會，因為在單議席單票下，大政黨容易造成壟斷；把每個選區的範圍擴大，可令區議員更關注較大的社區問題。新方案也令區議會去政治化，令區議會在地區層面更好地輔助政府。

據了解，改革後的區會直選，將設提名門檻，並有入閘資格審查，以保證落實「愛國者治港」。

區會的間選議席，料由地區「三會」（分區委員會、地區滅罪委員會及防火委員會）及成員選舉產生。若方案獲行會通過，這將是區議會首次引入「間選」制度，亦是自2012年的第4屆區議會後，再次恢復「委任」制。

前全國人大常委譚耀宗認為，區議會新組成方案，可以確保愛國者加入，「若不是愛國者，屆時很多事為反對而反對，像以前一樣，有一班人要妄圖衝擊政府，癱瘓政府，是不行的。」

記者：趙居逸