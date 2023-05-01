【街頭格鬥】中環士丹利街上演群毆戲碼　疑食店職員對戰遊客一家

▲ (互聯網)

網上流傳片段，有疑是遊客與餐廳職員的一群人在中環士丹利街街頭互毆，戰況十分激烈。

事件發生在士丹利街陸羽茶室對開的一段馬路，相信是遊客的一家人，與一眾身穿圍裙、相信是餐廳職員的幾位女士在打架，其中2名男子扭作一團倒地，然後突然湧出一眾女子加入戰團，有身穿紅衣的圍裙女子招數「陰毒」，接連用腳踩着一名倒地男子的腳，之後被另一名抱着女童的女子勸止。由於片段只有約30秒，暫未知事件下文如何。

有網民聲稱，圍裙女子是附近燒味店職員，「3個著住圍身似乎食店職員喎，打客人？」有網民亦「讚揚」她們「打交嘅嘢, 紅色衫個女人就叻啦！你哋睇下第十秒開始，佢唔係用手，係用隻腳不停踩對方隻腳～呢下高招」；亦有網民認為「其實旅遊不是為左輕輕鬆鬆開開心心嗎？點解總是去到邊打邊呢」。

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