【公屋家庭】港女屈居公屋與弟同房嘆無私人空間　網民︰窮人生仔唔知諗乜

▲ 有港女住公屋與弟弟同房，慨嘆無私人空間。（經濟日報資料圖片）

有人覺得「得公屋得天下」，也有人不滿公屋的居住環境。一名港女近日在網上討論區大呻，自己一家四口屈居公屋，她要與弟弟同房，沒有私人空間，令網民熱議「窮人生仔」問題，不解經濟困難為何仍堅持生仔。

20歲女無位換衫

該名港女於「連登討論區」以「（公屋冇自己房）廿歲女連換衫嘅空間都冇」為題發文，表示父親學歷低，母親是內地人，而弟弟就讀中五，一家四口住公屋。她只能與弟弟同房，房間擺放了大衣櫃已佔去一半位置，再擺到一張碌架床及一張枱，弟弟上落都會踩到她的下格床鋪。

我廿歲仲要迫埋同一間房，我永遠唔可以企喺度換衫，因為換衫空間得我張下格床，有時仲要驚細佬會睇到，又要驚老豆成日無啦啦開門。

最新影片︰

港女曾經向媽媽表達意見，媽媽不覺得有問題，母女為此大吵一場。後來媽媽與朋友傾談後又覺得她有道理，可是「態度照舊，一句冇能力就算」，她不滿「咁點解生嗰陣又唔會諗到自己冇能力」。

她指現住的舊式公屋設計奇怪，「房冇窗，廁所連住廚房」，而且認為公屋的摺枱、摺櫈、摺門等毫無生活品味可言。她提及現在讀大學才發現，就算同學並非住私樓，最基本都有自己的房間，但她卻沒有，又未能住大學宿舍，直言︰

已經頂唔順，睇緊有冇啱嘅劏房，想快啲搬出去脫離呢度。

網民︰窮人真係咪生

港女的分享再次引起網民的「窮人生仔論」，留言「窮人生仔真係唔知諗緊乜」、「窮人真係咪生」。不過，有網民認為港女太消極，勸勉她靠自身努力改善生活，「唔好咁失敗者心態」、「努力讀書先有少少機會走出呢個困境」。另有網民建議她有能力就搬出去住，表示「同人夾喺大學附近租」。

點擊睇更多網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！︰https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳