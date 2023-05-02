【珍惜生命】疑受維修滲水問題困擾墮樓尋短　觀塘男墮樓妻子揭發惜不治

▲ 疑受維修滲水問題困擾墮樓尋短，觀塘男墮樓妻子揭發惜不治。（資料圖片）

觀塘有人墮樓尋短。警方今日（2日）凌晨近3時接獲事主妻子報案，指懷疑其丈夫從高處墮下。

警員接報到場，發現59歲事主倒臥於協和街277號祥和苑和均閣一平台。他昏迷被送往聯合醫院治理，其後被證實死亡。警員經初步調查，相信他從上址一單位墮下。警方於現場有檢獲遺書，相信死者因生活問題不開心尋短。死者死因有待驗屍後確定。

據了解，事主所居住的大廈有樓宇滲水、維修等問題，且已持續多年，事主亦深受其擾，未知是否與案有關。

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記者：黃穎津