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【珍惜生命】疑受維修滲水問題困擾墮樓尋短　觀塘男墮樓妻子揭發惜不治

社會 09:40 2023/05/02

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熱門 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

疑受維修滲水問題困擾墮樓尋短，觀塘男墮樓妻子揭發惜不治。（資料圖片）

觀塘有人墮樓尋短。警方今日（2日）凌晨近3時接獲事主妻子報案，指懷疑其丈夫從高處墮下。

警員接報到場，發現59歲事主倒臥於協和街277號祥和苑和均閣一平台。他昏迷被送往聯合醫院治理，其後被證實死亡。警員經初步調查，相信他從上址一單位墮下。警方於現場有檢獲遺書，相信死者因生活問題不開心尋短。死者死因有待驗屍後確定。

據了解，事主所居住的大廈有樓宇滲水、維修等問題，且已持續多年，事主亦深受其擾，未知是否與案有關。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：黃穎津

 

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罪案 觀塘 祥和苑

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