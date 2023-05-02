  • 24°C
香港時間 : 2023502日 (週二) 10:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復常之路】李家超：今年首季經濟錄2.7%增長　料五一黃金周將有逾60萬內地客來港

社會 09:50 2023/05/02

分享：

分享：

熱門 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

行政長官李家超。（林宇翔攝）

行政長官李家超今日（2日）出席行會前見記者。李家超指，在過去的長假期，在上周六舉行的「全港戲院日」，大量電影場次都是全院滿座，活動共吸引約22.2萬人次入場紀錄，是平時的3倍，亦創下4月單日最高入場人次紀錄；至於美食市集，則有4.4萬人次入場。

入境旅客方面，李家超則稱，星期六及星期日共有超76萬人次旅客入境，當中超32萬人次是內地訪客，估計整個五一黃金周會有約60多萬內地旅客來港。而在上周日，西九文化區M+博物館有1.9萬人次入場，故宮博物官有逾7,300人次入場，均創開館新高。他又形容，過去數日，各區旅遊點大致秩序良好。

他表示，一連串的大型活動，刺激旅遊消費，提振經濟，香港本年第一季經濟表現錄2.7%的正增長，扭轉上一季-4.1%的經濟收縮。李家超稱，雖第一季的出口仍然下跌，但隨內地經濟持續增長，本港航空運力加速恢復，相信本港第二季經濟會有增長，「今年經濟亦一定比去年好」。

另外，李家超稱，上星期在瑞士舉行的日內瓦發明展，香港代表團勇奪298個獎項，創歷屆新高，是去年的1.5倍，亦是2017年的5至6倍。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【區會改革】區議會料採委任間選直選混合模式　直選議席料減至2成最快明公布
21:43 2023/05/01
【區會改革】區議會料採委任間選直選混合模式　直選議席料減至2成最快明公布
【街頭格鬥】中環士丹利街上演群毆戲碼　疑食店職員對戰遊客一家
23:06 2023/05/01
【街頭格鬥】中環士丹利街上演群毆戲碼　疑食店職員對戰遊客一家
【交通意外】天水圍鐵騎士失控撞中貨　重傷昏迷送院搶救不治
今日 09:14
【交通意外】天水圍鐵騎士失控撞中貨　重傷昏迷送院搶救不治
【珍惜生命】疑受維修滲水問題困擾墮樓尋短　觀塘男墮樓妻子揭發惜不治
今日 09:40
【珍惜生命】疑受維修滲水問題困擾墮樓尋短　觀塘男墮樓妻子揭發惜不治

你可能感興趣

【區會改革】區議會料採委任間選直選混合模式　直選議席料減至2成最快明公布
21:43 2023/05/01
【區會改革】區議會料採委任間選直選混合模式　直選議席料減至2成最快明公布
【街頭格鬥】中環士丹利街上演群毆戲碼　疑食店職員對戰遊客一家
23:06 2023/05/01
【街頭格鬥】中環士丹利街上演群毆戲碼　疑食店職員對戰遊客一家
【交通意外】天水圍鐵騎士失控撞中貨　重傷昏迷送院搶救不治
今日 09:14
【交通意外】天水圍鐵騎士失控撞中貨　重傷昏迷送院搶救不治
經濟 M+ 故宮 航空 香港航空 香港 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【洪欣離婚】與張丹峰結束14年婚姻　洪欣凌晨突然宣布：不再是夫妻關係
10:28 2023/05/01
【洪欣離婚】與張丹峰結束14年婚姻　洪欣凌晨突然宣布：不再是夫妻關係
【倫常慘案】南昌婦抱5歲兒子墮樓雙雙不治　伏屍5小時始被揭發
17:39 2023/05/01
【倫常慘案】南昌婦抱5歲兒子墮樓雙雙不治　伏屍5小時始被揭發
【洪欣離婚】蔡少芬曾反對好姊妹與張丹峰交往　洪欣情路崎嶇未能開花結果
12:21 2023/05/01
【洪欣離婚】蔡少芬曾反對好姊妹與張丹峰交往　洪欣情路崎嶇未能開花結果