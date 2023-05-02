【復常之路】李家超：今年首季經濟錄2.7%增長　料五一黃金周將有逾60萬內地客來港

▲ 行政長官李家超。（林宇翔攝）

行政長官李家超今日（2日）出席行會前見記者。李家超指，在過去的長假期，在上周六舉行的「全港戲院日」，大量電影場次都是全院滿座，活動共吸引約22.2萬人次入場紀錄，是平時的3倍，亦創下4月單日最高入場人次紀錄；至於美食市集，則有4.4萬人次入場。

入境旅客方面，李家超則稱，星期六及星期日共有超76萬人次旅客入境，當中超32萬人次是內地訪客，估計整個五一黃金周會有約60多萬內地旅客來港。而在上周日，西九文化區M+博物館有1.9萬人次入場，故宮博物官有逾7,300人次入場，均創開館新高。他又形容，過去數日，各區旅遊點大致秩序良好。

他表示，一連串的大型活動，刺激旅遊消費，提振經濟，香港本年第一季經濟表現錄2.7%的正增長，扭轉上一季-4.1%的經濟收縮。李家超稱，雖第一季的出口仍然下跌，但隨內地經濟持續增長，本港航空運力加速恢復，相信本港第二季經濟會有增長，「今年經濟亦一定比去年好」。

另外，李家超稱，上星期在瑞士舉行的日內瓦發明展，香港代表團勇奪298個獎項，創歷屆新高，是去年的1.5倍，亦是2017年的5至6倍。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津