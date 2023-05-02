【柏金遜症】柏金遜症纏身逾30年病情惡化　《回到未來》米高霍士：活不過80歲【附4大徵狀】

▲ 《回到未來》米高霍士對抗柏金遜症逾30年，自認活不過80歲。

電影《回到未來》（Back to the Future）男星、現年61歲的米高霍士（Michael J. Fox），於1991年確診柏金遜症，抗病至今超過30年。他近日接受電視台訪問時透露并請惡化，並認為自己活不過80歲。

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米高霍士近日為紀錄片《STILL：Michael J. Fox Movie》宣傳，接受CBS節目訪問時表示，自己不會死於柏金遜症，而是伴隨該病死去。他解釋，這種疾病令人更易受到其他致命傷害，如跌倒、窒息或感冒。

米高透露，早前在脊椎發現了一個良性腫瘤，雖然接受手術後成功將其切，卻影響到活動能力，走路時經常跌倒，曾試過跌斷手臂、撞傷臉骨。他直言「我不會說謊，愈來越愈辛苦了，每一天都變得更困難」，更認為自己「活不過80歲」。

米高霍士憑《回到未來》三部曲躍升為一線男星，其後又出演《狼胎小子》、《登龍有術》等電影，曾多次榮獲金球獎和艾美獎。惟在事業高峰之際，他於1990年拍攝《荷里活醫生》時，開始出現柏金遜症早期病徵。

他提到，確診後受到極大的心理打擊，曾以酒精麻醉自己，所幸在家人的支持下，成功戒酒。積極接受治療並投身公益活動，成立基金會為柏金遜症研究籌款，亦以自身經歷出書，鼓勵同路人，各種貢獻令他在去年獲得奧斯卡人道精神獎。

醫生拆解柏金遜症徵狀

柏金遜症是耳熟能詳的疾病，但很多人對它了解不深。例如柏金遜症常被誤以為只發生在年長人士身上，其實不是。此外，柏金遜症患者除活動能力受影響外，還可能出現情緒問題

腦神經專科醫生馮斌熙曾指，大多柏金遜症是原發性的，但發原不明，其機制是由於腦幹內的「黑質」部位退化，未能產生足夠神經傳導物質「多巴胺」（Dopamine），令腦部指揮肌肉活動的功能受損，導致患者的活動受阻。

他表示，柏金遜症患者有以下常見徵狀，包括：

震顫：每當靜止放鬆時，雙手平放在桌上數秒便震顫起來，活動時反而減少。

肌肉僵硬：如舉起手腳時感到僵硬、難從椅子上起身、難以扣衣鈕等。

行動緩慢：走路時起步困難且緩慢。

書寫困難：字體愈寫愈細。

柏金遜症非長者專利

目前，全港估計約有1.2萬患柏金遜症，普遍於50至70歲初次發病，所以有不少人以為柏金遜症是老人病，但實際約有一成病人在40歲前發病。

由於柏金遜症的徵狀很易被誤以為是年紀大或退化引起，有機會造成延誤求醫，以致患者未能得到及時的治療，其生活功能大受影響。馮醫生提醒：

年過40歲人士如出現初期柏金遜症徵狀，便應及早求診治療。

當病情發展至晚期，患者會出現較嚴重的活動障礙，部分人會出現認知障礙，如變得健忘等，可見及早治療是很重要。

此症除影響患者的活動能力外，還可能導致情緒問題。馮醫生解釋，大部分患者可維持思想及認知能力正常，卻不能控制身體，須由別人照顧，因而感到沮喪和絕望。

對柏金遜症患者而言，運動是「良藥」，由於患者會有行動緩遲、肌肉及關節僵硬的問題，繼續影響其活動能力，例如走路姿勢、平衡力、靈活性等，而恆常做運動習慣，可以預防及減輕因僵硬而引致的其他併發症。

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責任編輯：羅嘉欣