【甜蜜愛侶】陸浩明女友陳詩欣騷水着照　擁天使的面孔魔鬼身材無得頂

▲ 完美身材！

陸浩明（6號）與圈外女友陳詩欣（Ayan）拍拖11年，一直愛得甜蜜，即使二人年齡相差十四年，溝通上完全沒有問題。

Ayan與6號熱愛旅遊，每次一出外都會在社交網分享多張美照，當然今次也不例外，近日他們飛到台灣墾丁，連日來見Ayan甫出的美照都知道他們玩得很開心。

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福利照勁吸晴

擁有一副美好身段的Ayan，大晒水着照，見她穿上一件頭Deep V泳衣，騷出美背加深長事業線，配合Ayan的甜美笑容，噴血度爆燈。

而且，更有網民留言指Ayan擁有天使的面孔加魔鬼身材，完美的混合，絕對無得輸！而6號亦有留言讚女友：「So Pretty 」

▲ 咁靚真係好正！

內外兼備

Ayan不但只有外表，更是入得廚房出得廳堂，不時炮製美食以及甜品給男友，氹得6號非常開心。

除用食物鎖住6號個胃外，Ayan每逢二人的紀念日﹑週年或是節日都會親手弄小手工給對方，這份心意比禮物更珍貴。

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愛得甜蜜

兩人相戀多年，經常糖黐豆般出現人前人後都十分恩愛，6號曾揚言Ayan是自己心中的第一位，把Ayan捧在手心呵護。

Ayan亦公開大讚6號是貼心男友，和他在一起每天都像熱戀，而二人亦視對方為結婚對象，6號一直努力搵錢買樓，希望能給對方一個安樂窩。

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