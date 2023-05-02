【領導能力】初等教育研究會舉辦領導能力培訓 助學員迎接新時代對教育挑戰

初等教育研究會獲優質教育基金贊助，於2022年4月至2023年4月主辦了「小學副校長及中層管理人員的領導能力系統培訓計劃」。計劃為來自50多所學校的一百多名副校長及中層人員提供了有效的培訓，培訓內容包括：專題講座、分組個案討論、工作坊、學校參觀；並透過互訪學校彼此學習，形成品質圈互相觀摩與交流，建立專業學習社群；再以校本問題行動學習作實踐等，培訓總時數接近70小時。

整個計劃旨在使參與的學員在領導力、執行力及變革力等方面的理念獲得增進及有關技巧獲得提升；也增加他們對組織學習與系統思考的認識，使學校能邁向成為學習型組織，有助參與學員迎接新時代對香港教育的挑戰。

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教育界人士濟濟一堂

該計劃於2023年4月1日舉行了「結業典禮」。結業典禮邀請了教育局首席助理秘書長李惠萍女士蒞臨主禮及致勉詞，並分享有關「教育專業操守指引」的重點；同時還向學員頒發結業證書，使出席典禮的學校校長及學員深受鼓勵，獲益良多！是次典禮還邀請了香港初等教育研究學會名譽會長彭楚夫先生、榮譽會長馮文正校長、李少鶴校長、辛列有校長及主席陳瑞良校長分別致詞及致送感謝狀予主講講員、計劃導師及參與學校校長。教育界熱心人士濟濟一堂，熱鬧非常。

▲ 「小學副校長及中層管理人員的領導能力系統培訓計劃」於2023年4月1日舉行了「結業典禮」。

是次計劃的資料和成果，包括專題講座、學校參觀、品質圈互訪學習及校本行動學習等內容匯集，編印了《小學副校長及中層管理人員之學習資源套及計劃分享》書，藉此向全港小學提供有關領導力、執行力、變革力、專業學習社群及學習型組織等方面的理念和技巧，供全港小學參閱。

改善中層管理人手比例

適逢教育局於去年9月起落實理順小學校長和副校長薪酬，及落實改善小學中層管理人手比例措施，這學習資源套及計劃分享可讓未有參與的新任小學副校長及中層管理人員作參考。該計劃於2023年4月29日舉行了發佈會及學員重聚日。

初研主席陳瑞良校長主持發佈會，並由計劃專業發展及統籌主任余煊博士及初研義務秘書胡少偉博士回顧計劃、總結各階段的成效，也分享了《小學副校長及中層管理人員之學習資源套及計劃分享》一書的重點。

而在學員重聚環節，不少學員不約而同表示參與是次計劃令自己在理論及實踐層面皆獲益不少，有助學校的帶領教師團隊工作。此外，學員之間及學員與在過去一年裡指導他們的小組導師都結下了情誼，大家真誠討論問題及互相幫助，正正是一個專業學習社群！

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