【兩性關係】安慰失戀女同事變婚外情 港男：沒有預期事情會發展成這樣

▲ 劇照。

出軌原因通常有兩類︰好性與好勝；前者追求下半身需要，後者滿足上半身渴求。

「起初見她失戀後悶悶不樂，作為同事只想給她一點安慰，真沒有預期事情會發展成這樣……」他跟很多出軌者對出軌行為的理解很相似，並非處心積累的有計劃行動。

「那次跟她一起午膳，她提及失戀經歷，突然間哭起來，當時我有點不知所措，想盡辦法安慰她，自此我們的關係拉近很多。」他認為自己的婚外情始於女同事的失戀。

女人的眼淚本是一種傷心的表達，男人看在眼裏，就變成呈現雄風的機會。愈見到別人的脆弱，愈有機會表現自己的強大。漸漸他被那個流淚給他看見的女人套住，由起初上班時間的接觸到下班後的頻密私訊，由言語交流到後來的身體接觸以至上床。上床後，曖昧的友情轉化為婚外情，一切都不是預計之內，但卻有迹可尋。

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人有時會為了眼中一個精采形象而打拼，於是發現會遇上很多所謂無心插柳的「桃花運」，給自己一個盡情表演的機會。愈沒有周詳計劃，愈是隨緣隨意地發揮，成就了他口中沒有預期的結果。

「除了因為同情而給她支持，你在這段婚外關係可有找到甚麼滿足感？」他想了很久也沒有回答這個問題，因為連他自己也弄不清，送出的安慰，是有意識的雪中送炭，還是潛意識地自我滿足？

「觸動你的是一個因受了情傷而流淚的女人，那你如何看待正經歷情傷、現時每天流淚的太太？」我的問題帶來輔導室另一次寂靜。畢竟，因為一個本認為「不太重要」的女人，傷害了一個「重要」的女人，因為給別人療傷而給自己製造傷害，情理上不易說得通。愈想成為某種人，愈可能成為不是自己期望的那種人，很多人認為這是生命的諷刺，更多時只是自我度身訂造的諷刺。

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全文刊於《晴報》，原題為安慰失戀同事變婚外情？