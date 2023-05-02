【濫收車資】蘭桂坊去跑馬地的士收$300　收貴4倍司機被放蛇警當場拘捕

▲ 有的士司機懷疑濫收車資被當場拘捕。（警方提供）

有的士司機懷疑濫收車資被當場拘捕。港島總區交通部人員因應五一黃金周大量旅客訪港及勞動節長假期，5月28至5月1日於區內進行打擊酒後駕駛及濫收車資行動。

警員喬裝乘客，於蘭桂坊及時代廣場一帶乘搭的士分別前往跑馬地及中環碼頭，其間發現2名的士司機濫收車資，合理車資分別約70及50元的車程，涉事司機索價約300及200元，為正常收費的4倍。警員遂拘捕該兩名47及53歲本地男的士司機，涉嫌「收取超過訂明收費率的的士租用費」、「沒有撥動的士計程錶指示器」及「沒有展示的士司機證於證件架上」。

另外，人員展開一連串打擊酒後駕駛行動，包括進行8次預檢呼氣測試行動，共截查156輛車輛，並向司機進行酒精呼氣測試。行動中，人員共拘捕兩名45及57歲司機，涉嫌酒後駕駛。

根據香港法例，濫收車資及拒載等行為一經定罪，最高刑罰可被判入獄6個月及罰款10,000 元。另外，酒後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁 3年、罰款25,000元、並須記10分違例駕駛記分。

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記者：黃穎津