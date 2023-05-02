【北上看病】港夫婦上深圳睇醫生大讚環境好價格便宜　自費做手術埋單1.3萬

▲ 港夫婦到深圳睇醫生，便自費做手術。

香港醫療體系完善，基本上醫療費用都獲得減免，不過由於病人眾人多，非緊急手術排期時間極長，很可能小病變大病，大病變急病，而本港私院費用高昂，非人人能夠負擔，隨著兩地通關，所以有港夫婦就膽粗粗上深圳睇醫生，直言「開始都唔係好敢試，見到醫院環境不錯，又好多人睇病先有信心去做」。港人的太太更在當地完成割良性瘤手術，更將經歷分享上網。

▲ 港人夫婦到深圳市人民醫院求醫。

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有港人夫婦在「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」中發文更晒出單據，本身都不是很敢試，不過見到醫院環境不錯，又好多人睇病先有信心去做。兩人到達深圳翠竹地鐵站附近的人民醫院睇西醫專科，太太睇完消化內科，照胃鏡都係1000元人仔多(約港元$1,130)，結果得出有息肉要切除，再收600元人民幣(約港元$680)，後來發現有個良性瘤，要入院做手術，樓主說:

幾日就安排入院，住了四個晚上，今日可以岀院，住二人房，係新醫院，環境很好，全部自費都係約13000元(約港元$14,700)，手術很好，又安排8號再覆診。

樓主指相對我去睇香港普通科寫紙去了威爾斯排期，仲要等回覆，現在都唔知幾時先有期，有機會見醫生。如果自己搵私家醫院做都唔知收幾多錢。

樓主的發文引來極多網友留言「呢間係深圳最早的老三甲醫院啦，疑難雜症都要來呢間睇，當然宜家有著好多大醫院都冇呢間歷史悠久」、「內地一線城市醫院技術唔差，只係心理上唔知去唔去好。」、「好多年前我都試過在深圳做手術，真係平、快、靚、正。」

▲ 醫院環境企理。

有網友就留言指自己都有胃病：「我話想照胃鏡醫生寫紙去內科排期都排到出年五月才見專科醫生，如果照都唔知排到幾時，問保險經紀話私家照3至5萬，如果咁樣不如返大陸照。」

▲ 港人夫婦晒出單據。

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責任編輯︰王明芳