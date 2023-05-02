【AV女優】第2位港產AV女優愛派福利　Alice Wong為圓夢：好心急咁接【多圖】

▲ Alice Wong成為第2位港產AV女優！

再有港產AV女優誕生！她就是現年22歲的香港馬來西亞混血女生Alice Wong。

Alice對於被外間拿作與首位港產AV女優絵麗奈作比較，她也在IG上表達心聲，「你可以選擇睇同唔睇，有咩好批評啫。」

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Alice成港產AV女優

Alice是內衣店店主、網上直播主、KOL，更開設收費平台，月費由40元至88,888元不等，參與最貴月費計劃的粉絲可獲「率先欣賞」、「傾計」、「行街食飯」等機會。

據知Alice早前已到台灣拍攝42分鐘的四級成人影片，並由台灣知名導演負責，十分重視「第一次」！

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Alice作反擊

Alice在IG限時動態上有感而發，表達自己完成夢想的感受：

AV係大家一定會睇嘅嘢，咁想拍AV有咩咁出奇呢？能夠完成咗我一生想做嘅嘢，拍一個小AV已經好開心好滿足，每個人鍾意嘅嘢都唔一樣，又唔係作奸犯科。其實好多AV女優都係人嚟㗎，點解佢哋又唔作批評，要批評返自己人。

另外，她認為大家可選擇睇或不睇，反問：「有咩好批評啫。」

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後來，Alice表明自己一直也在減肥：

首先好多謝大家支持啦，呢個係我第一次，話說我係好突發甘（咁）拍AV，為咗唔想錯失呢個機會、完成我嘅小夢想，所以好心急咁接。

同時她承諾：「減肥呢就一直都做緊，樣唔靚呢就可以整容嘅，唔好意思，要大家受罪，甘（咁）條片主要係想比（畀）大家睇演技、技巧，仲有身材。」

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