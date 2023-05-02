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【有獎問答】外交部派迪士尼公仔　答啱6題即有機會中獎【附參加方法】

社會 10:45 2023/05/02

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熱門 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

（中華人民共和國駐香港特別行政區特派員公署Facebook）

中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署由今日（2日）至6日舉辦外交知識有獎問答活動，邀請市民在社交媒體的留言區回答5條選擇題，並圍繞一條簡述題做簡要論述。公署將於回答正確的參加者中選出70位，送出迪士尼公仔，包括Mickey、Minnie及Donald Duck等。參加即看：【下一頁

公署指，早前舉辦的「香港盃」外交知識競賽預賽對象是香港中小學生，為了彌補外交粉絲們不能現場參賽的遺憾，及答謝市民一直以來的支持，推出外交知識有獎問答活動。有獎問答活動包括5條選擇題及1條簡述題，簡述題問及有關「香港在一帶一路建設中能發揮什麼重要作用？」、「中國始終致力於有中國特色的熱點問題解決之道，對此你如何看待？」及「為什麼說堅持一個中國原則就要旗幟鮮明地反對台獨？」，參加者需任選一題做簡要論述。

市民正確回答6題問題及讚好「中華人民共和國駐香港特別行政區特派員公署」Facebook 專頁及帖文，就有機會獲得迪士尼公仔。

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責任編輯：吳穎嵛

 

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