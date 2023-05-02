【賭王千金】何超欣未為何家不和傳聞影響心情　激罕Deep V上陣與谷愛凌鬥性感【多圖】

▲ 何超欣與谷愛凌性感現身Met Gala時尚活動。

已故賭王何鴻燊四房千金何超欣，早前因不知道三房姊姊何超蓮與竇驍結婚，更冒出一句「誰結婚我都會恭喜」，「何超欣不知道何超蓮竇驍結婚」一度登上微博熱搜榜之餘，更被網民指姊妹不和。

事後何超欣激動發文，怒斥有人惡意製造謠言：「移花接木造一個『何家人不和』的輿論。」、「我不理解在何家姐妹之間製造這種嫁接出來的『姐妹不和』內容的媒體，是甚麽樣的用心。真的很壞。」

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何超欣谷愛凌互撼

何超欣沒有受輿論影響，相隔近兩周後，心情大靚並盛裝出席於紐約舉行的Met Gala時尚活動。同場嘉賓還有「自由式滑雪女神」谷愛凌、梅鐸（Rupert Murdoch）前妻、美國華裔名媛鄧文迪及Estée Lauder創辦人曾孫Josh Lauder妻子陳頌廉等出席。

眾女悉心打扮亮相，當中何超欣與谷愛凌更大晒青春本錢，何超欣罕有以超deep v性感打扮現身，展示玲瓏浮凸的驕人身材。

而有樣有身材的谷愛凌則以黑色低胸裝亮相，性感程度絕對不輸何超欣。大批網民紛紛湧入留言大讚兩女明艷照人，火辣洗版IG及微博。

▲ （中）何超欣與谷愛凌（右）低胸亮相紐約Met Gala時尚活動。

【賭王孻女】22歲何超欣清華大學碩士畢業 何猷君公開典禮靚相讚妹妹大學霸

學霸何家千金

23歲何超欣除了曾被賭王盛讚「靚到不得了」，讀書同樣「叻到不得了」，是一名學霸。

何超欣前年以21歲之齡於美國麻省理工學院（MIT）雙學位畢業，超越了有「數學天才」之稱哥哥何猷君。

其後被清華大學蘇世民書院取錄，以「蘇世民學者」身分升讀碩士，主修中國公共政策。去年畢業時拍攝了一輯穿上漢服的古裝照，手執摺扇以及長劍作拍攝道具，散發出仙氣古典美。

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文武雙全「滑雪女神」

現年19歲中美混血兒谷愛凌（Elieen）在去年北京冬奧勇奪2金1銀的亮麗成績，獲封「自由式滑雪女神」。

谷愛凌樣子甜美，加上擁有1.75米高挑、纖瘦的身形，外型備受矚目，成為人氣明星運動員，社交平台粉絲人數高達182萬。她更成為時尚界新寵，為各大品牌代言，經常亮相奢華品牌活動。

▲ （IG圖片）

谷愛凌文武雙全，不但是滑雪好手，運動了得，更是一名學霸，花了3年時間完成高中4年課程，並於SAT考試中取得近乎滿分的成績，獲美國史丹福大學錄取。

谷愛凌與易烊千璽為北京冬奧拍攝宣傳片時，導演丁晟問她有否考慮進演藝圈時，她不諱言表示大感興趣。而她曾晒出與成龍電影拍攝動作團隊「成家班」成員練拳的片段，亦曾與成龍豎起拇指合照，相中成龍則指住她，兩人甚有默契，令網民紛紛揣測谷愛凌是否有意踩入動作電影界發展。

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