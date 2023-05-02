【打卡抽獎】買OOHA汽水抽50幅限量創作畫 Anson Lo融入商舖電車任你影

由盧瀚霆 Anson Lo 代言的雙重口味汽水品牌 OOHA®早前推出全新檸檬蜂蜜味汽水，主打0糖0卡0脂，並邀請國際級插畫藝術家雙人組 Craig & Karl 合作，兩位藝術家發揮 Anson Lo 的無窮魅力，推出一系列廣告及打卡位，帶領全城投入繽紛的 Anson Lo 世界！除了打卡位，還有兩大抽獎活動及禮品換領，除了有機會獲得 Anson Lo 宣傳活動入場券，更有機會與 Anson Lo 共同擁有全球限量 50 幅、Craig & Karl 風格的畫作《OOHA® World》，收藏價值極高，粉絲們切勿錯過！

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除了早前品牌推出的廣告插畫，壓軸登場的是以 Craig & Karl 風格創作，這套限量插畫以長型設計，共分成 50 幅，貫徹 Craig & Karl 最標誌性的風格，以大膽用色，及充滿玩味的方式呈現多個不同主題的「OOHAppy Land」，包括連綿山脈、天空之城、 深海世界、外太空之旅、城市森林等；每個不同的主題均有其獨特的驚喜元素，拼湊起來又能呈現玩味概念。

其中 26 幅插畫，將會由即日至5月26日，在全港 15 個不同商鋪以及 3 架主題電車出現，每幅作品均有其獨特記認編號，粉絲可以逐區去打卡，集齊 26 張，與Anson Lo的繽紛世界合照。

至於珍藏版「限量 OOHA®飲得到的驚喜」抽獎活動， Anson Lo 今次搖身一變成《OOHA® World》Land 主，擁有《OOHA® World》第 1 號作品，而粉絲現在也有機會成為Land 主，一嘗與 Anson Lo 成為「畫作共同持有人」！

即日起至5月26日期間，到任何一間指定商戶購買 OOHA®產品滿港幣 $30，即可透過指定廣告上的 QR Code 登入 COKE+平台，並上載收據參加抽獎（以單一機印收據計算）！大獎就是「限量版驚喜禮盒」（26 名），每套均包括全球獨一無二的紀念品（款式隨機）：巨型 A0 海報、紀念卡、證書連 Anson Lo 親筆簽名，以及其他紀念品。

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