【One Day 約會實況】姚祖恩與Marco拍一日拖　混血女神JoJo學歷高兼多才多藝【多圖】

▲ 港英混血兒姚祖恩（JoJo／Joanne Josephine Rhodes）內外兼備。

ViuTV真人騷節目《One Day 約會實況》由P1X3L成員葉振弘（Marco）主持，每集跟不同類型的女神約會一天，助A0的Marco累積約會經驗。

其中一集《One Day 約會實況》的女神主題為混血氣質，而約會對象則是港英混血兒姚祖恩（JoJo／Joanne Josephine Rhodes），擁有高學歷的JoJo曾經是港大校花，亦是校園內的風頭躉，是不少人心目中的女神。

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多才多藝

JoJo畢業於瑪利諾修院學校(中學部)，之後考入香港大學主修全球創意產業及藝術歷史，當時的她不但擔任港大學生會體育聯會評議會榮譽秘書，同時也是港大中樂團和管弦樂團低音大提琴成員。

多才多藝的JoJo動靜佳宜，她不但熱愛騎馬，也懂得得打高爾夫球、網球、棍網球及跨欄。

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在香港土生土長的JoJo笑言自己一開口便是地道香港人，可能中文比英文更好，她近期才到英國進修，自我增值。

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▲ （《One Day 約會實況》截圖）

有意入行

內外兼飾的JoJo是一名專業模特兒，她曾為港台節目《學界超星道》擔任主持，之後分別主持ViuTV節目《快樂童盟》及《老大愛美麗》。

她曾透露有意成為司儀，並希望有機會演戲，欲在演藝業發展。

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