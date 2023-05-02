【One Day 約會實況】姚祖恩與Marco拍一日拖 混血女神JoJo學歷高兼多才多藝【多圖】
ViuTV真人騷節目《One Day 約會實況》由P1X3L成員葉振弘（Marco）主持，每集跟不同類型的女神約會一天，助A0的Marco累積約會經驗。
其中一集《One Day 約會實況》的女神主題為混血氣質，而約會對象則是港英混血兒姚祖恩（JoJo／Joanne Josephine Rhodes），擁有高學歷的JoJo曾經是港大校花，亦是校園內的風頭躉，是不少人心目中的女神。
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多才多藝
JoJo畢業於瑪利諾修院學校(中學部)，之後考入香港大學主修全球創意產業及藝術歷史，當時的她不但擔任港大學生會體育聯會評議會榮譽秘書，同時也是港大中樂團和管弦樂團低音大提琴成員。
多才多藝的JoJo動靜佳宜，她不但熱愛騎馬，也懂得得打高爾夫球、網球、棍網球及跨欄。
在香港土生土長的JoJo笑言自己一開口便是地道香港人，可能中文比英文更好，她近期才到英國進修，自我增值。
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有意入行
內外兼飾的JoJo是一名專業模特兒，她曾為港台節目《學界超星道》擔任主持，之後分別主持ViuTV節目《快樂童盟》及《老大愛美麗》。
她曾透露有意成為司儀，並希望有機會演戲，欲在演藝業發展。
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撰文 : TOPick柴犬出動