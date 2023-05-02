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【單親家庭】單親爸爸不堪壓力預告尋死　警上門揭燒炭輕生1歲兒中毒昏迷

親子 12:29 2023/05/02

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一名單親爸爸不堪壓力燒炭輕生，導致1歲兒子中毒昏迷。（iStock圖片，非當事人）

單親父母要獨力照顧小朋友，壓力更為沉重。台灣一名單親爸爸不堪壓力，情緒失控向1歲兒子動粗，並向朋友預告尋死。朋友嚇得報警求助，警方上門揭發他燒炭輕生，而兒子則中毒昏迷。單親爸爸被控告，案件日前宣判。

綜合台灣傳媒報道，事發於2020年7月7日，台北一名40多歲的單親爸爸因工作不順利，加上生活及育兒壓力大，因而萌生死念。他當晚情緒不穩，虐打年僅1歲的兒子，包括用木板毆打其臀部，令她的臀部多處受傷。

該名單親爸爸對兒子施虐後，向朋友透露想趁孩子睡著時輕生。朋友深怕他了結性命，慌忙下報警求救，警方及消防接報到場，單親爸爸告知不需救援，直至警方再度敲門，他才抱著兒子來開門，並將兒子交給警方。

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堅稱沒殺死兒子的想法

警方發現單親爸爸在住宅內燒炭輕生，而1歲男童因一氧化碳中毒而昏迷，被送到醫院搶救，幸最終救回一命。男童交由社會局安置照顧，而單親爸爸則被控告。

案件於今年3月開庭審訊，單親爸爸在庭上一度哽咽，承認事發當日傷害兒子，但沒有殺死兒子的想法，警方上門時已趕緊將兒子交給他們。

法院日前宣判，法官指出孩子是獨立的生命個體，不是父母專屬的個人財產。法官認為單親爸爸違反父親對子女所負保護教養義務，但考慮到他認罪，因此依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處他有期徒刑6個月，而成年人故意對兒童犯殺人未遂罪，則處以有期徒刑5年2個月。

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責任編輯︰王明芳

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