【洗衫晾衫】乾洗衣服會致癌？　日專家警告：勿立即收衣櫃至少室外晾3日

▲ 乾洗衣服會致癌？ 日專家警告：不要立即收衣櫃，先在外面晾X天。

不少市民都喜愛將有「只能乾洗」的標籤衣服，帶往街外的乾衣店清洗，但有專科醫生卻警告乾衣店常用的「含氯乾洗劑」其實對健康有很大風險，如可導致肥胖、罹癌、心臟病、過敏等等。她又提醒市民謹記將剛乾洗的衣物帶回家後，記得要晾曬3天，以讓氯乾洗劑揮發。

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日本内科醫生賀來怜華在其著作「瘦不下來，竟然是因為環境荷爾蒙毒物」提到，一般從乾衣店拿回來的衣物均會散發一種獨有的氣味，其實這氣味正正便是對人體健康有危害的「含氯乾洗劑」。她指許多洗衣店會在乾洗衣物時添加了「含氯乾洗劑」，但這成份可能會導致肥胖、罹癌、心臟病、過敏症狀。

因此，賀來怜華建議，最好自己衫自己洗，而且儘量採用天然洗衣劑；如果真的要送乾衣店洗，那麼洗完後的衣服亦不要立刻收進衣櫃裡，而是在戶外晾乾3天，讓氯乾洗劑揮發，大幅減少危險因子對人體的傷害，而且切記別在家中室內晾曬，否則一樣會吸入。

據了解，乾洗溶劑四氯乙烯是一種致癌和危險的地面和空氣污染物，亦是本港海外最常用的乾洗劑。在四氯乙烯濃度高的環境中，可能會令人感到皮膚和眼睛不適、暈眩、作悶、頭痛，或肝臟和腎臟受損。四氯乙烯被國際癌症研究機構列為「有可能是人體致癌的物質」。換句話說，長期接觸高濃度的四氯乙烯可能令人體患癌的風險增加。

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責任編輯：羅嘉欣