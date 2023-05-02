【鱷魚去向】海洋公園料鱷魚曾被飼養　會為其制定適合的護理程序

▲ 海洋公園動物及保育部主管祝效忠。（資料圖片）

元朗八鄉錦上路蓮花地周日（4月30日）驚現鱷魚，被漁護署捕獲帶走後由海洋公園接收。海洋公園動物及保育部主管祝效忠今早（2日）在電台節目表示，香港沒有原生鱷魚，估計可能經由非法入口，有機會曾被飼養。鱷魚現時暫住檢疫隔離設施，表現活躍，沒有明顯外傷，情況穩定。

祝效忠指，初步估計這條鱷魚屬暹羅鱷，為淡水品種，屬於瀕危野生動物國際公約下的受保護物種，在野外的數量很少，飼養的數目較多。他續指，一般暹羅鱷的生長速度快，體型可以在幾年間增長幾倍，初步估計鱷魚約4歲，經抽血及詳細分析才能確定鱷魚的品種，又指鱷魚一般可以有40至50歲壽命。

祝效忠表示，正觀察鱷魚的行為習慣和生活習性，制定適合的護理程序。海洋公園現正飼養兩條揚子鱷，獸醫及動物護理團隊對照顧和飼養鱷魚有豐富的經驗。惟他指，不同設施均有其保育的政策，加上不同品種的鱷魚有具領域的地盤意識，亦有機出現混雜繁殖的情況，不適合放在一起飼養。

祝效忠在另一個電台節目表示，鱷魚在捕捉時身型較為圓潤，估計可能曾經有人餵飼或其曾捕捉野生動物進食。他又指，會研究園內有否適當設施，若鱷魚有機會發展成教育及保育項目，會考慮與漁護署商量長期飼養。

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記者：吳穎嵛