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【周杰倫演唱會】緊接五月天中環戶外開騷　《嘉年華演唱會》入場五大備忘

娛樂 11:29 2023/05/02

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熱門 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

周杰倫《嘉年華世界巡迴演唱會》

台灣天團五月天剛完成香港演唱會，另一天王周杰倫亦將於本周五（7號）起接力在中環海濱戶外空間舉行《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023》，等了三年終於開騷，備受注目，外傳黃牛門票炒至高達三萬元。

現時為個唱準備中的周董，百忙中不忘分享做「奶爸」抱女行沙灘的照片，更寫下甜到爆文字：「爸爸要去演唱會了，先再多陪一下。」

周董抱愛女預告開騷。

中環海濱戶外空間近年成為熱門場地，今次《周杰倫嘉年華》主辦大會亦為方便觀眾，公布是次進場攻略，提醒歌迷們五大事項，包括：  

1. 演出準時7:15pm 開場，5:30pm開放予公眾入場，為免交通擠塞，敬請預早時間到達。

2. 大會備有螢光棒免費給觀眾使用，觀眾不必購買亦無須自備，螢光頭飾一律禁止配帶，而大形燈牌、橫幅、行李、攝錄機等亦不能帶進場，免阻礙其他觀眾視線。

3.仍未換票的朋友，演唱會現場不設有自助取票機，港島區最近的自助取票機位於天后，九龍位於尖沙嘴，仍未進行自助取票朋友，記得提早辦好，免到場後不能進入。

4.進場觀眾一率不能帶雨傘，如有風雨，大會會派發雨衣給大家

5.乘坐公共交通到場觀眾，乘坐港鐵最近是金鐘站A出口，步行約8分鐘 。香港站A2 出口，步行約10 分鐘。

撰文 : TOPick柴犬出動

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