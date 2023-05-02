【喝水養生】飲水溫度影響經痛 中醫籲3類人不宜飲太多

不少女性受經痛問題困擾，但原來月經期間喝水的溫度亦會直接影響狀態。台灣有中醫指出，月經來到時只要喝下的水低於口腔溫度，便容易造成經痛。另外她也表示有3種不同體質的人不適合喝太多水，容易導致水腫、濕氣滯留等問題。

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台灣中醫師余雅雯在其Facebook專頁上發帖，指出女性病患的體質多數較敏感，月經來的時候只要喝了比口腔溫度低的水便會造成經痛。中醫向來不提倡喝冰水，而是建議喝常溫水。

她解釋，人的體溫在正常情況下是「恆定」的，應保持在攝氏37度左右，而冰水與人體的「溫度差」會引起身體的神經反應，導致內臟肌肉痙攣、收縮，並會降低新陳代謝率；如果體質較敏感，更可能會引起胃痛等不適。因此中醫會建議喝和口腔溫度相近的常溫水，以避免刺激身體。

另外，余雅雯表示網上經常流傳喝太多水會導致體質偏寒，甚至令濕氣積聚於體內，令很多人對喝水心存疑慮。她指出，在中醫角度上，食物分為溫，熱、寒、涼、平5個屬性，而水本身屬性為「平」，所以一般情況下喝常溫水或溫水其實並不會影響體質。

但她補充，在中醫理論上人可以分為9大體質，當中有3種體質由於本身水分代謝不良、濕氣較重，因此確實不宜一次喝太多水。以下3種體質要注意飲水時少量多次，否則容易造成濕氣滯留，水份滯留使代謝不佳、易水腫等問題。

1.「腎陽虛」體質，腎功能不佳：特徵為頻尿、腰痠、眼睛酸澀、怕冷、易疲倦、下肢容易水腫等。

2. 「痰濕」體質本身又合併「血瘀」體質：特徵為胸悶、下肢容易水腫、肥胖、關節肌肉酸痛等；女性月經容易出現經痛、血塊等問題。

3.「氣虛」體質，屬腎氣虛、氣血虛體質：特徵為呼吸短促、易暈眩、疲倦 易感冒等。

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責任編輯：羅嘉欣