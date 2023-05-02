【情陷網騙】 75歲老婦網戀小鮮肉1個月 賣樓匯款75萬始知陷愛情騙局

▲ 美國一名75歲美國喬治亞州婦人，3月透過facebook認識一名男子，在對方的甜言蜜語下，老婦瞬間墜入愛河，老婦陷愛情騙局 賣樓被騙75萬。(《告別之前》劇照)

英雄難過美人關，女人難過情關！就算是七旬婦人也是。美國一名75歲老婦，在facebook認識了一名陌生男子後，被對方甜言蜜語攻勢下打動芳心，認識1個月後，老婦便向對方支付現金。由於手頭現金有限，老婦竟變賣物業套現，只為了寄錢給網戀的小男友，豈料，對方竟是騙子，該名老婦白白被騙走了9.5萬美元（約75萬港元）。

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根據《商業內幕》報導，該名75歲美國喬治亞州婦人，3月透過facebook認識一名聲稱住在內布拉斯加州的男子，在對方的糖衣砲彈的包圍下，老婦瞬間墜入愛河，偽男友開始向她索取金錢。

感情越來越穩定後，對方開始要求我支付現金。我多次使用快遞，將現金寄到男子提供的一個位在內布拉斯加州的地址。

男方多次索錢，老婦現金有限，因此，她變賣了自己的房子來套現。根據警方調查，老婦至少寄給男子9.5萬美元的現金（約75萬港元），而她更從未見過這名詐騙犯，最後老婦終於發現自己是陷入愛情騙局，遭人詐騙。

美國警方表示，近年來這類型的愛情騙局越來越多，騙徒會鎖定單身寂寞的女子，並假借感情的名義騙財。另有報導指出，警方還在今年逮捕了一名女子，她透過交友網站認識一名87歲的老翁，並從對方手中騙取高達280萬美元（約2,200萬港元）的不義之財，來讓自己過著奢華的生活。

專家指出，騙子會利用人們的孤獨感，並花時間建立雙方關係，待對方動情打開心房後，再開口要錢，整個過程可長達6個月。光是在美國，2022年類似的詐騙案涉及的總被害金額就高達13億美元(約102億港元)。

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責任編輯︰王明芳