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【AV女神】三上悠亞為真命天子引退　男友合體拍片公開認愛

娛樂 11:59 2023/05/02

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熱門 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

日本人氣AV女優三上悠亞與男友Kano合體拍片。

日本人氣AV女優三上悠亞於今年3月宣布引退，公開認愛的三上悠亞已找到真命天子，男友就是多次傳出緋聞的日本百萬YouTuber「Kano（かの）」，三上悠亞決定為對方從此卸下AV女優身份。

三上悠亞於個人YouTube Channel透露引退原因，而男友Kano亦有驚喜現身一同認愛，甜到漏！

【BE MINE】Tyson Yoshi自肥與偶像三上悠亞合作　親身上陣做亡命高難度動作

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與男友合體拍片

三上悠亞於個人YouTube Channel「ゆあちゃんねる! 三上悠亜オフィシャルYoutube」發布最新影片，片內稱自己引退的真實原因是因為終於找到陪伴自己的那個人。

她感謝對方一直以來的陪伴，又坦承當初未有想過真的會與對方攜手走到現在，而男友Kano亦有一起合體拍片，驚喜現身並表示：「事情就是這樣。」

【AV女神】三上悠亞引退黃明志表示榮幸曾合作　結束女優生涯與男友有關？【多圖】

日本人氣AV女優三上悠亞與男友Kano合體拍片。

曾為第一銷量AV女優

在1993年出生的三上悠亞，舊藝名鬼頭桃菜，2009年以SKE48成員身份出道。

到2014年，改名三上悠亞轉拍AV，於2021年登上年度第一銷量AV女優。大馬創作歌手黃明志曾邀三上悠亞拍MV，而香港歌手Tyson Yoshi也不掩飾表示是她的粉絲，近日更成功自肥，邀女神三上悠亞為他的新歌《BE MINE》MV當女主角。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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