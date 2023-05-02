【DSE加油】創明天獎學金得獎學生　激勵DSE考生：奮發可入神科

▲ 創明天獎學金獲獎的同學中，香港中文大學詹培炫（右）及香港理工大學郭軒慈（左）在典禮上分享他們的奮鬥故事。（受訪者提供）

不少中六學生現正為DSE考試埋頭苦幹，剛於上周在香港會議展覽中心舉行的「大灣區共同家園青年公益基金」創明天獎學金頒授典禮，15位得獎者的勵志故事，正好給予考生鼓舞和啟發。獎學金為表揚及鼓勵才學兼優，以及熱心服務社會的本地大學生，入圍者除了學術成績優秀外，更要運用個人的專業知識積極參與貢獻社會，當中包括成立或參與社企及慈善團體的活動，幫助弱勢社群，推動社會的共融和發展。

第三屆創明天獎學金的15位得獎者，是由評審從13間院校超過210名優秀學生申請人中選拔出來，每位獲發5萬元獎學金。據大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光表示：「切勿以為得獎者都是一帆風順，他們大都經過大小考驗和波折，才有今天成績。我們可以藉此看到香港青年人是充滿希望的。」

得獎者將獲安排參加大灣區體驗之旅，參觀前海、南沙、橫琴自貿區等地，以及科創企業，大學及文化古迹等，加深對大灣區的了解。而為了鼓勵同學們自主策劃並執行不同項目，以及加強他們的互動和聯繫，今年亦會成立「獎學金同學會」。

詹培炫：神科尖子開IG分享考試貼士

詹培炫（Sammy）憑着DSE 4科5**，直入中大被譽為「神科」的環球商業學。他坦言在中四之前成績平庸，從未考過全級首3名，甚至有些科目不合格！直至有一次他參加中大資訊日，獲知中大「環商」有機會往海外交流，令Sammy決心要考入「神科」，卻被身邊人大潑冷水，嘲笑他發夢：「我們的中學無人入過這科！」Sammy說：「當時大受打擊，不過Steve Jobs和高錕，不也被人話癡人說夢嗎？既然我的中學沒有人讀過這科，那我就成為第一個吧！」

▲ Sammy表示中大環球商業學有很多往海外交流的機會。（受訪者提供）

他奮發圖強，18個月後脫胎換骨，於DSE考到4科5**，直入環球商業學。那裏精英雲集，令Sammy大受衝擊：「很多同學家境富裕，學習資源豐富。到海外學習的開支，是我不能承受的。」但他沒有氣餒，更加積極學習，GPA 4考到滿分，獲取不少獎學金，足以應付學費和交流開支。

明白到許多基層學生學習資源少，疫情下變本加厲，輸在起跑綫上。於是，Sammy在大一那年成立IG，免費分享應試心得和升學資訊，更邀請大學不同學科的同學，分享學習資訊。畢業後，他希望創辦社企，為基層學生提供更多文化交流機會，幫助他們力爭上游。

郭軒慈：文商女生轉戰工程獲國際獎項

郭軒慈（Haley）小學時已對科技有濃厚興趣，但聽從家長老師之言，升讀女校時修讀文商科。她說：「可能受性別定型影響，覺得女性在科技領域上參與率較低，因此沒有堅持讀理科。」

▲ Haley於理大企業工程兼管理學系，研究AI和機械人。（受訪者提供）

升大學選科時，Haley鼓起勇氣踏出安舒區。她說：「讀書不只是為了『應該』，興趣更重要！」她考上理大企業工程兼管理，研究AI和機械人。她說：「我的數理基礎較弱，要比別人花上幾倍時間讀書。」她勤修學校的輔導班，課堂錄影看完又看。更毛遂自薦參加老師的計劃，與兩位研究生一起研發把物聯網、人機協作、虛擬實境等科技，應用於工業上的機械人協作系統，例如指揮機械人拆解電動車電池，提高生產力，結果勇奪不少大獎，包括香港工程師學會論文比賽（本科生界別）冠軍、香港大學生創新及創業大賽二等獎、香港資訊及通訊科技獎金獎。去年12月，更衝出香港，跑贏14個不同國家的項目，獲「亞太資訊及通訊科技大獎」。

鄧曜霆：輟學生街頭音樂表演重拾自信

鄧曜霆（Raphael）3年前因家庭經濟困難，被迫輟學出來社會工作。為了排解心中鬱結，他鑽研學習結他和流行鼓，曾在歌唱比賽中獲獎，又於旺角及中環街頭表演，以及在餐廳和商場演奏。

▲ Raphael在扶輪盛夏音樂節中，以勵志歌曲發放正能量。（受訪者提供）

音樂帶他走出人生低谷，他決心重返校園繼續學業，現於香港都會大學修讀「應用心理學及商業管理」雙學位，他希望於短時間內增強自己的競爭力。Raphael成績優異，贏取了傑出學生獎項。同一時間，他與朋友共同經營一所小公司，以戲劇和音樂元素，為學校及機構提供團隊建設訓練和創新生涯規劃，藉着表演藝術傳播正能量。

記者：李越樺

