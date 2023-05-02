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【食用安全】新加坡IKEA玻璃櫃用1年突「自爆」　碎片滿地用家慘見血遭殃

健康 13:09 2023/05/02

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熱門 母親節 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

IKEA玻璃櫃用1年突「自爆」，碎片滿地用家慘見血遭殃。

常以大眾化價錢銷售傢俱的IKEA雖然備受人歡迎，新加坡有男子早前便於網上分享其慘痛經歷，指1年前於當地IKEA購入一個4層高的玻璃櫃，於數日前忽然「自爆」，其中一面玻璃竟突然碎裂。從他上載的圖片中，碎片殘骸滿地散落地上，而當事人的手指亦因此被割傷流出鮮血。

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網民Adam Tan上月28日於Facebook表示，爆裂的玻璃櫃屬於名為DETOLF的品牌，於1年前於當地IKEA買回家中，當初安裝亦是由IKEA工作人員一手一腳負責，因此他指自己從未想櫃子會突然爆裂。從照片可見，原本用作放置精美餐具的玻璃櫃，其左邊的玻璃幾乎悉數破碎，地上及地毯亦全是玻璃碎片，連事主左手小指也因此不慎被割傷流血。

Adam指事後已向IKEA反映，官方回應時致歉，稱會送上禮券作為補償。但仍然氣憤難平的他表示，有關產品安全成疑，因此絕不建議網友再購買。

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事實上，涉事的玻璃櫃現時於香港的IKEA官網仍然可見，現正以1290港元出售。而於產品資訊中，亦標註玻璃側面較脆弱，有「小心輕放！撞擊或敲刮可導致玻璃突然破裂及/或破碎」的提醒。

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責任編輯：羅嘉欣

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