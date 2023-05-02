【商台DJ惹禍】梁文禮精神奕奕收花賀復工　坦言曾想放棄感謝前輩當頭棒喝

▲ 正式復工！

商台DJ梁文禮自看完梁詠琪紅館演唱會後，在公開及私人社交網發表相反意見，因而被批「雙面人」，引起網民熱議！

即使之後他在節目開咪向梁詠琪道歉，不過很多人依然「唔收貨」，隨後又再被揭曾發文鬧陳奕迅黑面掟咪發脾氣 及MIRROR「強姦張國榮作品」，故2月27日商台發聲明暫停梁文禮主持職務三個月，希望他靜思己過。

【叱咤樂壇】曾批評梁詠琪演唱會被指雙面人 商台DJ梁文禮明天復工開咪

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正式復工

轉眼已經三個月，梁文禮正式復工，他在社交網甫個人照，見他精神奕奕，而好友唐劍康（Donald）更送花賀他復工，難怪阿禮非常開心，更笑指對方是否第一次送花給男人。

早前阿禮在觀賞林宥嘉演唱會時透露，早在2星期前已返商台，5月1號正式復工。

▲ 發長文抒發感受。

感謝各位朋友支持

他亦在社文網發長文抒發心聲：「其實兩星期前我已經返咗去商台，喺幕後幫吓節目手，喺家姐（謝茜嘉）同嘉賓開live嘅時候岀岀入入搏上鏡，我第一日返電台，一行入商台大樓，守護叔叔，Reception姐姐，清潔叔叔，881同事，admin同事，CEO，人人都面露笑容咁歡迎我『啊~ 返嚟喇！好喇~ 你OK嘛？』上嚟宣傳嘅歌手同唱片公司朋友都熱情歡迎，當然仲有903兄弟姊妹WeWa鬼叫嘅歡呼同抱抱，感受到前所未有嘅支持同愛，超級感恩。」

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曾想放棄唔做

他直言曾想過放棄，更強烈地咬牙切齒話要走：「喺過去兩個月，我接觸咗好多人畀咗好多意見、感覺、支持我，亦有前輩對我當頭棒喝，袋咗好多嘢落袋，感恩。我之前有諗過要放棄，仲要好強烈亦咬牙切齒話要走！但係經過呢兩星期儲滿咗嘅『愛 & 感恩』同埋過去兩個月嘅自我調整，我可以繼續向前行，唔畀自己完。」

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